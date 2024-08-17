Фамиль Халилов. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/arestovan-aktivist-invalid-pervoj-gruppy-famil-halilov/

17 августа 2024, 15:56

Супруга Фамиля Халилова сообщила об отсутствии ухода за ним

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парализованный Фамиль Халилов третьи сутки продолжает голодовку в бакинском СИЗО, но сотрудники не ухаживают за ним, сообщила супруга активиста.

Как писал "Кавказский узел", сокамерники парализованного Фамиля Халилова отказываются ухаживать за ним, сообщили 2 августа жена и адвокат активиста. Фамилю нужен постоянный уход, но ему не назначают соцработника, заявили они. 15 августа Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста.

2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. 6 мая его перевели в медсанчасть СИЗО. Из-за недостаточного ухода у Фамиля Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая его супруга Кичикханым Халилова.

Фамиль Халилов продолжает голодовку, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жена активиста Кичикханым Халилова. Она отметила, что, несмотря на голодовку, в отношении к нему персонала лечебного учреждения Пенитенциарной службы изменений нет. "На теле Фамиля остаются язвы, вызванные тем, что он сам не может двигаться. Дома я всегда сама его передвигала, а в учреждении никто мужу не помогает. Практически мужу не оказывают медицинского ухода", - сказала она.

Женщина сообщила, что ей разрешено дважды в неделю посещать мужа, чтобы обслуживать его, а в остальные дни никто Фамилю не помогает. По просьбе Фамиля родственники заказали изготовление металлических ножек для судна-унитаза, чтобы подследственный мог применять их в туалете, и вчера, 16 августа, мать Фамиля привезла устройство в учреждение.

Однако предмет у нее не приняли, заявив, что правила не позволяют пропускать унитаз в учреждение. Кичикханым отметила, что ведет переговоры, чтобы мужу разрешили использовать это устройство.

По ее словам, у Халилова имеются необходимые лекарства, купленные семьей, а один из закончившихся препаратов турецкого производства достал начальник лечебного учреждения. "С лекарствами у больного проблем нет", - сказала Кичикханым Халилова, добавив, что ее муж лежит "в закрытой палате для четырех человек".

Напомним, 22 мая после отказа в переводе под домашний арест Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

26 июля следствие отчиталось о завершении расследования дела Халилова. Обвиняемому отказывают в освобождении из-под стражи, однако передача дела в суд позволит подать новое ходатайство, заявил адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанские активисты призвали ООН обратить внимание на репрессии против журналистов", "Число политзаключенных в Азербайджане превысило 300", "Правозащитники призвали дипломатов добиться освобождения Фамиля Халилова".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 августа 2024, 14:57

  • Боец из Дагестана убит в военной операции

    Мурад Шихмагомедов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 979 бойцов из Дагестана.

17 августа 2024, 13:59

17 августа 2024, 13:00

17 августа 2024, 12:01

17 августа 2024, 11:36

  • Водители рассказали о ситуации на КПП "Верхний Ларс"

    Прохождения российско-грузинской границы более всего приходится ожидать на нейтральной территории, в то время как ожидание на самих пунктах пропуска составляет около часа, рассказали в сети водители и пассажиры автомобилей. Проезда через границу на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают 2789 автомобилей, сообщили власти.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи