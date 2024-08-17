Супруга Фамиля Халилова сообщила об отсутствии ухода за ним

17 августа 2024, 15:56

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Парализованный Фамиль Халилов третьи сутки продолжает голодовку в бакинском СИЗО, но сотрудники не ухаживают за ним, сообщила супруга активиста.

Как писал "Кавказский узел", сокамерники парализованного Фамиля Халилова отказываются ухаживать за ним, сообщили 2 августа жена и адвокат активиста. Фамилю нужен постоянный уход, но ему не назначают соцработника, заявили они. 15 августа Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста.

2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. 6 мая его перевели в медсанчасть СИЗО. Из-за недостаточного ухода у Фамиля Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая его супруга Кичикханым Халилова.

Фамиль Халилов продолжает голодовку, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жена активиста Кичикханым Халилова. Она отметила, что, несмотря на голодовку, в отношении к нему персонала лечебного учреждения Пенитенциарной службы изменений нет. "На теле Фамиля остаются язвы, вызванные тем, что он сам не может двигаться. Дома я всегда сама его передвигала, а в учреждении никто мужу не помогает. Практически мужу не оказывают медицинского ухода", - сказала она.

Женщина сообщила, что ей разрешено дважды в неделю посещать мужа, чтобы обслуживать его, а в остальные дни никто Фамилю не помогает. По просьбе Фамиля родственники заказали изготовление металлических ножек для судна-унитаза, чтобы подследственный мог применять их в туалете, и вчера, 16 августа, мать Фамиля привезла устройство в учреждение.

Однако предмет у нее не приняли, заявив, что правила не позволяют пропускать унитаз в учреждение. Кичикханым отметила, что ведет переговоры, чтобы мужу разрешили использовать это устройство.

По ее словам, у Халилова имеются необходимые лекарства, купленные семьей, а один из закончившихся препаратов турецкого производства достал начальник лечебного учреждения. "С лекарствами у больного проблем нет", - сказала Кичикханым Халилова, добавив, что ее муж лежит "в закрытой палате для четырех человек".

Напомним, 22 мая после отказа в переводе под домашний арест Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

26 июля следствие отчиталось о завершении расследования дела Халилова. Обвиняемому отказывают в освобождении из-под стражи, однако передача дела в суд позволит подать новое ходатайство, заявил адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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