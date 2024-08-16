Парализованный активист Халилов объявил голодовку в изоляторе

16 августа 2024, 12:37

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Инвалид первой группы Фамиль Халилов объявил в бакинском изоляторе голодовку в знак протеста против ареста, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сокамерники парализованного Фамиля Халилова отказываются ухаживать за ним, сообщили 2 августа жена и адвокат активиста. Фамилю нужен постоянный уход, но ему не назначают соцработника, заявили они.

6 мая Фамиля Халилова перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат.

Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, 15 августа начал голодовку в знак протеста против ареста и ограничения его физической подвижности, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев.

По словам адвоката, Фамиль Халилов полностью отказался от еды и пьет только воду. 15 августа в администрацию СИЗО было подано официальное заявление Халилова о начале голодовки, сообщает Turan.

Напомним, Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног.

2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Из-за недостаточного ухода у Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая его супруга.

26 июля следствие отчиталось о завершении расследования дела Халилова. Обвиняемому отказывают в освобождении из-под стражи, однако передача дела в суд позволит подать новое ходатайство, заявил адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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