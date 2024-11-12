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13:29, 12 ноября 2024

Фамил Халилов прекратил голодовку

Фамиль Халилов. Скриншот видео Meydan TV https://www.youtube.com/watch?v=exZkjbxMWw0

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Фамиль Халилов, обвиняемый по делу о наркотиках, прекратил голодовку, которую он проводил в СИЗО с 15 августа против своего уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября супруга инвалида и активиста партии Народного фронта Азербайджана Фамиля Халилова рассказала, что у него отнялись ноги. Он утратил способность самостоятельно передвигаться на 77-е сутки голодовки.

Фамиль Халилов прекратил голодовку 10 ноября. "Из-за ухудшения здоровья 10 ноября он прекратил голодовку. Семья и друзья требовали от Фамиля принимать пищу, так как дальше ожидалась его смерть. Он выполнил наши просьбы. Врач советует ему питаться мясом, чтобы восполнить дефицит протеина в организме. Я из дома везу мясные бульоны в медико-санитарную часть следственного изолятора", - сказала супруга заключенного Кичикханым Халилова.

Прекращение Халиловым голодовки подтвердил исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров. "Фамиль Халилов принял решение прекратить голодовку, учитывая многочисленные просьбы матери, жены, адвокатов, правозащитников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, голодовка вызвала серьезные осложнения для здоровья Фамиля Халилова - он не может самостоятельно ходить.

Напомним, Фамиля Халилова задержали 2 мая, он арестован по обвинению в торговле наркотиками. 15 августа он объявил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста, а 3 октября сообщил, что перешел к сухой голодовке. 6 октября Халилов отказался от этой формы протеста, но продолжил голодовку. После 65 суток голодовки состояние Фамиля Халилова серьезно ухудшилось, но врачи следственного изолятора в Баку не оказывают ему помощь, заявила жена активиста 18 октября. 

Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 26 сентября на первом заседании суда по его делу Халилов заявил, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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