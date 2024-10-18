Супруга Фамиля Халилова заявила о критическом ухудшении его состояния

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После 65 суток голодовки состояние Фамиля Халилова серьезно ухудшилось, но врачи следственного изолятора в Баку не оказывают ему помощь, заявила жена активиста.

Как писал "Кавказский узел", парализованного инвалида Фамиля Халилова задержали 2 мая, он арестован по обвинению в торговле наркотиками. 15 августа он объявил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста, а 3 октября сообщил, что перешел к сухой голодовке. 6 октября Халилов отказался от этой формы протеста, но продолжил голодовку.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 26 сентября на первом заседании суда по его делу Халилов заявил, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме.

Кичикханым Халилова 17 октября получила свидание с мужем, который находится в санитарно-медицинской части бакинского СИЗО-1. Хотя Халилов ранее начал принимать воду, его состояние серьезно ухудшилось, сообщила она.

"Его организм не принимает даже воду, отторгает жидкости. В области живота у Фамиля сильные боли, ноги не держат тело", - сказала супруга активиста корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, Халилов не обеспечен врачебным контролем - с начала недели врачи "не интересовались его состоянием", подчеркнула Кичикханым.

Представитель Пенитенциарной службы Азербайджана заявил корреспонденту "Кавказского узла", что все арестанты, содержащиеся в лечебной части СИЗО, обеспечены врачебным контролем.

Вмененная Фамилю Халилову статья о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта (234.4.3 УК Азербайджана) предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

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