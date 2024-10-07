Поощрение Фамиля Халилова в изоляторе обнадежило его близких

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Вручение грамоты активисту Фамилю Халилову за примерное поведение в бакинском изоляторе дало его близким надежду на снисхождение суда, рассказала супруга арестованного. Судья при выборе наказания Халилову может принять во внимание характеристику от руководства СИЗО, подтвердил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", парализованного инвалида Фамиля Халилова задержали 2 мая, он арестован по обвинению в торговле наркотиками. 15 августа он объявил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста, а 3 октября сообщил, что перешел к сухой голодовке. 6 октября Халилов отказался от этой формы протеста, но продолжил отказываться от пищи.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 26 сентября на первом заседании суда по его делу Халилов заявил, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме.

Начальник следственного изолятора вручил в камере Фамилю Халилову грамоту-благодарность за «примерное поведение», сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга обвиняемого Кичикханым Халилова, которая разговаривала с мужем по телефону 6 октября.

Она выразила удивление похвалой руководства изолятора. В то же время женщина отметила, что ее супруг "по природе дисциплинированный, порядков места заключения не нарушает и выполняет приказы руководителей". По ее словам, родственники надеются, что поощрение грамотой означает изменение отношения правоохранительных органов к Фамилю. "И признак того, что судья вынесет решение о невиновности обвиняемого, или осудит его на домашнее заключение, исходя из врожденной инвалидности подсудимого", - сказала Кичикханым Халилова.

Прокуратура и суд не имеют формального отношения к Пенитенциарной службе, в учреждении которой содержится Халилов, а администрация изолятора отвечает только за его поведение в изоляторе, указал директор Правозащитного центра Азербайджана Элдар Зейналов. "Надо полагать, что Халилов не перенес свое отношение к возбужденному против него уголовному делу на тюремный персонал, подчиняется правилам и не нарушает порядок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Очевидной пользой от этого поощрения является хорошая характеристика, которая всегда требуется, если решается вопрос об изменении меры пресечения арестованного, отметил Зейналов. "В случае, если дело дойдет до суда и приговора, то судья при назначении наказания может принять во внимание не только инвалидность, но и законопослушное поведение в изоляторе и назначить альтернативное наказание, без лишения свободы", - сказал он.

Новость о поощрении Халилова "вызывает осторожный оптимизм", подчеркнул Элдар Зейналов, выразив надежду, что Халилов примет решение о прекращении голодовки. "Так как он уже привлек достаточное внимание к своему делу, а продолжение отказа от пищи может ухудшить его здоровье и привести к принудительному кормлению, которое является болезненной процедурой", - пояснил правозащитник.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе относительно поощрения Халилова не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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