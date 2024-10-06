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22:55, 6 октября 2024

Фамиль Халилов прекратил сухую голодовку

Фамиль Халилов. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/arestovan-aktivist-invalid-pervoj-gruppy-famil-halilov/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Фамиль Халилов, подвергшийся уголовному преследованию после критики в адрес властей Азербайджана, объявил о прекращении сухой голодовки в бакинском изоляторе, но продолжил отказываться от приема пищи.

Как писал "Кавказский узел", парализованного инвалида Фамиля Халилова задержали 2 мая, и он отправлен в СИЗО по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры. 15 августа он объявил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста, а 3 октября перешел к сухой голодовке.

На третьи сутки после объявления сухой голодовки Фамиль Халилов отказался от этой формы протеста, но обычную голодовку он продолжает и отказывается от приема пищи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга Фамиля Халилова.

Халилов объяснил свое решение прекратить сухую голодовку резким ухудшением состояния после отказа от приема жидкостей и психологическим давлением со стороны руководства колонии и сокамерников, сообщила Кичикханым Халилова.

Комментариями от руководства изолятора, в котором содержится Фамиль Халилов, относительно голодовки и состояния активиста "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: Камал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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