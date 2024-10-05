Фамиль Халилов перешел на сухую голодовку

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Критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, обвиненный по делу о наркотиках, перешел на сухую голодовку, которую проводит в санчасти бакинского СИЗО в знак протеста против своего уголовного преследования, рассказала его жена.

Как информировал "Кавказский узел", 26 сентября критик властей Азербайджана инвалид первой группы Фамиль Халилов, обвиненный по делу о наркотиках, сообщил суду, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме. Халилов также пожаловался суду, что в СИЗО ему не обеспечен уход в связи с инвалидностью. Ранее он объявил голодовку в знак протеста против своего уголовного преследования.

Содержащийся санчасти бакинского СИЗО-1 Фамиль Халилов 2 апреля – на 53-и сутки голодовки против своего уголовного преследования – перешел на сухую голодовку, сообщила его жена Кичикханым Халилова.

Фамиль Халилов отвергает обвинение в хранении и распространении наркотиков, заявляет о преследовании за политическую активность и проводит голодовку с требованием освобождения, отметила она.

"На свидании, 3 апреля, он сказал, что вследствие голодовки его желудок отвергает воду. В связи с этим Фамиль объявил сухую голодовку, отказывается принимать жидкости. Состояние здоровья мужа очень плохое, температура тела высокая, Фамиль значительно ослаб", – сказала Халилова корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, инвалида первой группы Фамиля Халилова задержали 2 мая, он отправлен в СИЗО по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник. Голодовку против своего уголовного преследования Халилов объявил 15 августа.

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