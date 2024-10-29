Фамиль Халилов утратил способность самостоятельно передвигаться

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Активист Партии народного фронта Азербайджана Фамиль Халилов, обвиняемый по делу о наркотиках, утратил способность самостоятельно передвигаться на 77-е сутки голодовки, которую проводит в СИЗО против своего уголовного преследования.

Как информировал "Кавказский узел", 23 октября супруга инвалида и активиста Партии народного фронта Азербайджана Фамиля Халилова рассказала, что у него отнялись ноги.

Суд отложил до 28 ноября процесс по делу Фамиля Халилова, в Баку завершится климатический саммит ООН COP-29. Сегодня, на 77-е сутки голодовки, Халилов утратил способность самостоятельно передвигаться, масса его тела снизилась до 36 килограммов. Активист не может самостоятельно явиться в суд, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Бахруз Байрамов.

Халилов жалуются на постоянные сильные режущие боли в желудке, а также на головные боли. Он остается в медсанчасти СИЗО, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Кичикханым Халилова.

Напомним, Фамиля Халилова задержали 2 мая, он арестован по обвинению в торговле наркотиками. 15 августа он объявил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста, а 3 октября сообщил, что перешел к сухой голодовке. 6 октября Халилов отказался от этой формы протеста, но продолжил голодовку. После 65 суток голодовки состояние Фамиля Халилова серьезно ухудшилось, но врачи следственного изолятора в Баку не оказывают ему помощь, заявила жена активиста 18 октября.

Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 26 сентября на первом заседании суда по его делу Халилов заявил, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме.

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