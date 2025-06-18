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01:54, 18 июня 2025

Потерпевшие по делу Варданяна рассказали суду о ранениях и жертвах боев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суде по делу бывшего госминистра Нагорного Карабаха выступили еще около 20 потерпевших - военные, получившие ранения, а также родственники убитых бойцов. Ереван должен сделать освобождение армянских заключенных в Азербайджане условием мирного договора, заявил адвокат Варданяна. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат несколько раз заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. В июне защита заявила, что обвинительный акт, предоставленный Варданяну в переводе на русский язык, отличается от азербайджанского оригинала, но суд отказался назначить экспертизу перевода по ходатайству Варданяна.  

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На заседании по делу Рубена Варданяна в Бакинском военном суде 17 июня выступило еще около 20 потерпевших. Среди них были родственники военных, убитых в боевых действиях, а также военнослужащие, которые получили ранения в результате обстрелов со стороны армянских вооруженных сил. 

Потерпевший Физули Гасымов сообщил суду, что его сын Ингилаб Гасымзаде погиб в городе Ханкенди в результате обстрела остатками армянских вооруженных сил и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Две женщины, выступившие в суде, сообщили, что их мужья Турал Джахангиров и Захир Алиев были убиты вражеским огнем в Кельбаджаре, передает "Азертадж". 

Остальные потерпевшие, выступившие на заседании, рассказывали о своих ранениях, полученных в Агдаме, Физули, Шушинском, Зангиланском, Ходжалинском и других районах. Военные заявили суду, что противник регулярно открывал огонь из стрелкового оружия и артиллерии по их позициям, некоторые из них также рассказали о раненых и погибших сослуживцах. Следующее заседание суда по делу Варданяна назначено на 24 июня.

Международный адвокат Рубена Варданяна Джаред Генсер раскритиковал власти Армении за отсутствие в согласованном проекте мирного договора с Азербайджаном пункта о судьбе пленных. Он призвал Ереван требовать освобождения армянских заключенных во время переговоров с Баку. 

Юрист отметил, что по условиям мирного договора стороны обязуются отозвать международные иски, поданные друг против друга, после того, как документ будет подписан. 

"Если заключенные не будут освобождены к тому времени, одновременно с подписанием договора, [премьер-министр Армении Никол Пашинян] не сможет поднять вопрос о заключенных в будущем. И это означает, что они окажутся в ловушке в Азербайджане, а [президент Азербайджана Ильхам] Алиев сможет делать то, что захочет", - цитирует слова Генсера 16 июня сайт кампании Free Vardanyan. 

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Автор: "Кавказский узел"

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