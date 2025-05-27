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00:58, 27 мая 2025

Пашаян обвинил гражданских в мародерстве во время первой карабахской войны

Разрушенное в годы первой карабахской войны село. Фото: azerhistory.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник двух карабахских войн Меликсет Пашаян признал в суде, что азербайджанские села в годы первой войны подвергались разграблению, однако участниками грабежей назвал гражданских лиц. Бывшие пленные рассказали суду о пытках. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседаниях в мае суд изучал разные эпизоды вооруженного конфликта и задавал обвиняемым вопросы о личном участии в военных действиях. Бывший президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что лгал о своем боевом опыте журналистам. 

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На очередном заседании по делу бывших лидеров Нагорного Карабаха 26 мая на вопросы обвинения ответил обвиняемый Меликсет Пашаян, участник первой и второй карабахских войн. 

Подсудимый сообщил, что был военнослужащим 31-го батальона Аскеранского района в 1993-1994 годах. "Это был стрелковый батальон. В батальоне были гранатометы, минометы, пулеметы, автоматы, гранаты", - рассказал Пашаян. 

По словам обвиняемого, сам он в те годы стоял на постах в Агдамском районе неподалеку от сел, которые тогда были захвачены армянскими вооруженными формированиями. Пашаян подтвердил, что эти села подвергались разграблению, но отметил, что сам в них не участвовал, так как “концу смены уже нечего было грабить”. 

Как сообщил Пашаян, после захвата азербайджанских сел военными, грабежами занималось гражданское население, игнорируя предупреждения об опасности получить ранения. 

Говоря о своих наградах, Меликсет Пашаян сообщил, что был награжден "Медалью за храбрость" за участие в первой арабахской войне. "Не помню точно, это было либо во времена Бако Саакяна, либо Араика Арутюняна", - приводит его слова Report.

Также на заседании был допрошен обвиняемый Мадат Бабаян. Он заявил, что выходил на боевые посты в Агдеринском районе, но в захвате населенных пунктов не участвовал. Также Бабаян подтвердил, что прибыл в феврале 1992 года из Агдере в Ходжалы, - по его собственным словам, хотел “поддержать и помочь” действовавшим там армянским подразделениям. 

После перерыва в суде выступили потерпевшие. Один из них, Захид Гасанов, сообщил, что 7 марта 1994 года был ранен в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а на следующий день, вместе с тремя другими ранеными, попал в плен. “В раненом состоянии нас подвергали пыткам, когда везли на КамАЗе”, а потом в больнице. Нас удерживали в детской больнице №3 в Ханкенди. Вместе с нами там находились и другие пленные и заложники, в том числе женщины и дети”, - цитирует его слова Азертадж. 

По словам Гасанова, с 29 апреля 1994 года его вместе с другими пленными перевезли в Шушинскую тюрьму, где избивали дубинками и арматурой, подвергали пыткам холодом, а также ежедневно заставляли выполнять тяжелую и грязную работу. 

Потерпевший Заур Гюльмаммадов сообщил, что в феврале 1993 года был ранен в бою и попал в плен. “Избивали арматурой и прикладами автоматов. Нас кормили только травой, а пили мы талую воду (...) Мне трижды ломали левую ногу. Потом нас перевезли в Шушу. Пытки начались заново. Там на нас натравливали овчарку - на моей руке остались следы укусов”, - рассказал он. По словам мужчины, некоторые из содержавшихся вместе с ним пленных были убиты, а сам он после девяти месяцев заключения был передан азербайджанской стороне.

Бывший военнопленный Аскер Аскеров рассказал, что его в апреле 1993 года “привязали к бронетранспортеру и провезли по центру города Кяльбаджар”, а “по вечерам привязывали к столбу”. Потерпевший Эльчин Джафаров, который попал в плен в июне 1995 года, сообщил о пытках раскаленными кусками железа. 

Следующее заседание суда назначено на 29 мая.

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Автор: "Кавказский узел"

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