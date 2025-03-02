Число участников акции на площади в Ереване выросло до пяти

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К трем участникам протеста, призывающим карабахского госминистра Рубена Варданяна прекратить голодовку, присоединились депутат Ашот Даниелян и активист Анастас Исраелян.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта лидер армянской оппозиционной партии "Страна жизни" Мане Тандилян объявила голодовку на площади Свободы в Ереване, призвав Рубена Варданяна прекратить его голодовку в бакинской тюрьме. К акции Тандилян присоединились два сторонника ее партии - Вардан Авакян и Артавазд Алавердян. Они разместились в палатке на площади и намерены оставаться там в течение всей акции.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна.

К участникам голодовки на площади в Ереване присоединились депутат парламента Нагорного Карабаха* Ашот Даниелян и основатель движения «Возрождающийся Арцах» (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха) Анастас Исраелян, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения «Возрождающийся Арцах».

Сам Анастас Исраелян сообщил, что "пока представители Нагорного Карабаха поддерживают акцию сидячей забастовкой".

"Мой брат Рашид Бегларян находится в плену, и сложилась такая ситуация, которая вынуждает идти на акции, чтобы привлечь внимание мира к бесчеловечному отношению, нарушению всех международных норм в Азербайджане в отношении к заключенным армянам. Власти Армении имеют все возможности встать на защиту своих граждан, находящихся в азербайджанских тюрьмах. Но, к сожалению, не желают этого делать. Поэтому остаются протестные акции", - сказал он.

Напомним, 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и чиновников Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Рубену Варданяну грозит пожизненное заключение. Он заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

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* бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей в Армению президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. В феврале 2025 года президент Нагорного Карабаха продлил срок полномочий карабахского парламента.

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