RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:58, 2 марта 2025

Число участников акции на площади в Ереване выросло до пяти

Мане Тандилян в палатке на площади в Ереване. Кадр видео News.am https://news.am/rus/news/869425.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К трем участникам протеста, призывающим карабахского госминистра Рубена Варданяна прекратить голодовку, присоединились депутат Ашот Даниелян и активист Анастас Исраелян.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта лидер армянской оппозиционной партии "Страна жизни" Мане Тандилян объявила голодовку на площади Свободы в Ереване, призвав Рубена Варданяна прекратить его голодовку в бакинской тюрьме. К акции Тандилян присоединились два сторонника ее партии - Вардан Авакян и Артавазд Алавердян. Они разместились в палатке на площади и намерены оставаться там в течение всей акции.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна.

К участникам голодовки на площади в Ереване присоединились депутат парламента Нагорного Карабаха* Ашот Даниелян и основатель движения «Возрождающийся Арцах» (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха) Анастас Исраелян, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения «Возрождающийся Арцах».

Сам Анастас Исраелян сообщил, что "пока представители Нагорного Карабаха поддерживают акцию сидячей забастовкой".

"Мой брат Рашид Бегларян находится в плену, и сложилась такая ситуация, которая вынуждает идти на акции, чтобы привлечь внимание мира к бесчеловечному отношению, нарушению всех международных норм в Азербайджане в отношении к заключенным армянам. Власти Армении имеют все возможности встать на защиту своих граждан, находящихся в азербайджанских тюрьмах. Но, к сожалению, не желают этого делать. Поэтому остаются протестные акции", - сказал он.

Напомним, 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и чиновников Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Рубену Варданяну грозит пожизненное заключение. Он заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей в Армению президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. В феврале 2025 года президент Нагорного Карабаха продлил срок полномочий карабахского парламента.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мане Тандилян (слева) и ее соратники в палатке на площади Свободы в Ереване. Фото Step 1 https://step1.am/ru/2025/03/02/25464/
14:37, 2 марта 2025
Три оппозиционера объявили голодовку в Ереване
00:18, 1 марта 2025
Армянские политологи указали на незаинтересованность Баку в мирном договоре
На центральной площади Сумгаита в дни погромов. Февраль 1988 года. Архивное фото из фондов Музея-Института Геноцида армян с сайта http://karabakhrecords.info
22:19, 28 февраля 2025
Беженцы из Сумгаита подчеркнули важность памяти о погроме
Рубен Варданян с азербайджанскими силовиками. Кадр видео Baku TV от 28.09.23, https://www.youtube.com/watch?v=jCumNjZ4FAw
17:06, 28 февраля 2025
Армянские НПО призвали Красный Крест провести медобследование Варданяна
Рубен Варданян. Фото: https://1news.az/news/20230925124504675-Ruben-Vardanyan-pytalsya-bezhat-iz-Karabakha-pereodevshis-zhenshcinoi-SMI
12:05, 28 февраля 2025
Армянские оппозиционеры выступили в поддержку Рубена Варданяна
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:24, 2 марта 2025
Ветер с Апшерона
Миннаукиобразования себя на тестах проверяло?
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
16:39, 27 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Мнение об азербайджанцах в российской армии
Все блоги
Справочник
Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

Плакат, осуждающий центральную прессу в лице газеты «Правда». Ереван, лето 1988. Фото: own collection https://ru.wikipedia.org Сумгаитские погромы 1988 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
16:24, 2 марта 2025
Ветер с Апшерона
Миннаукиобразования себя на тестах проверяло?
Фото
15:03, 1 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанская пресса свободней, чем  американская
Фото
10:16, 1 марта 2025
Ветер с Апшерона
9
Трамп-шоу - учебник для Кавказа
Фото
18:18, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
2
Фатима обещает раскрывать правду о тех, кто на нас ездит
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Мане Тандилян (слева) и ее соратники в палатке на площади Свободы в Ереване. Фото Step 1 https://step1.am/ru/2025/03/02/25464/
02 марта 2025, 14:37
Три оппозиционера объявили голодовку в Ереване

Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан (справа) на брифинге. 1 марта 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала "Республика" https://t.me/respublicaabh/11916
01 марта 2025, 18:00
Избирком Абхазии зафиксировал нарушения на участке в Черкесске

Люди около избирательного участка. Фото из телеграм-канала "АМРА-life" https://t.me/amralife/10633
01 марта 2025, 13:51
Источники сообщили о нарушении на участке в Абхазии

Пляж "Афалина". Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 28.02.25, https://t.me/MoreOz/89585.
28 февраля 2025, 21:20
Блогер счел недостаточным число сборщиков мазута в Анапе

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше