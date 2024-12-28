Дело Варданяна передано в Бакинский военный суд

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В Бакинский военный суд направлено дело бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, обвиняемого в террористических и военных преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря стало известно, что азербайджанские следователи предъявили Рубену Варданяну около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками 27 сентября 2023 года при попытке выехать из Карабаха в Армению. В Баку ему были предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Завершено предварительное следствие по делу Рубена Варданяна, сообщили сегодня в совместном заявлении Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана.

"Собранными достоверными доказательствами установлено участие Варданяна в создании и деятельности на оккупированных территориях так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» и незаконных вооруженных формирований", - говорится в пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Варданяну предъявлены обвинения по ст. 100 (планирование, развязывание агрессивной войны), ст. 107 (депортация или принуждение населения), 109 (преследование), ст. 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), ст. 113 ( применение пыток), ст. 114 (наемничество), ст. 115 (нарушение законов и обычаев войны), ст. 214 (терроризм), ст. 214-1 (финансирование терроризма), ст. 218 (организация преступного сообщества (преступной организации)), ст. 228 (незаконный оборот оружия), ст. 270-1 (создание угроз авиационной безопасности), ст. 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), ст. 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), ст. 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям УК Азербайджана.

Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре того же года Путин лишил его гражданства России. 20 октября 2022 года Варданян согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Обвинительный акт сегодня был утвержден генпрокурором направлен на рассмотрение в Бакинский военный суд. По предъявленным обвинениям Варданяну грозит пожизненное заключение.

"В ходе следствия было обеспечено право обвиняемого на защиту, использование известного ему языка и другие процессуальные права. Обвиняемому были предоставлены адвокаты по его выбору, а ходатайства, поданные им и его адвокатами, были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приняты соответствующие решения", - отмечается в сообщении.

Преследование Рубена Варданяна дает президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение Варданяна может в первую очередь Москва, указали ранее армянские аналитики.

Напомним, 17 декабря прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

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