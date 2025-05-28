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02:49, 28 мая 2025

Десятки потерпевших допрошены в суде по делу Рубена Варданяна

Рубен Варданян в суде. Фото: report.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еще более 20 потерпевших дали показания на процессе по делу бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна в Баку. Обвинение инкриминирует Варданяну события, которые произошли за много лет до его приезда в регион, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие - преимущественно военные, которые получили ранения при обстрелах со стороны Армении, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат несколько раз заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Процесс по делу Рубена Варданяна в Бакинском военном суде 27 мая продолжился допросом потерпевших. На заседании выступили еще более десятка военных, получивших ранения во время службы. Вместо одного из них, убитого в ходе боевых действий в Агдере, выступил правопреемник, отец бойца. 

Потерпевший Сеймур Теймуров заявил суду, что автомобиль, в котором он ехал вместе с сослуживцами, был поражен в Агдере ракетой, которую выпустили армянские военные. Двое сослуживцев Теймурова были убиты, сам он получил ранения. Потерпевшие Рафик Ахмедов и Рамиль Алекперов сообщили, что получили ранения при взрывах мин, заложенных армянскими военными, в Агдамском районе и в Ханкеди соответственно. Пострадавший Рамиль Ханкишиев был ранен при взрыве мины, заложенной в Агдере в кустах, один его сослуживец также получил ранение, а еще один был убит, передает “Азертадж”. 

Остальные потерпевшие, - не менее 23 человек, - аналогичным образом рассказали суду о своих ранениях, полученных во время службы в разных районах Азербайджана от снарядов, выпущенных армянскими вооруженными силами. Один из них, Абдулла Аскерзаде, заявил, что обстрелу в Ходжавенде подвергся его медицинский автомобиль. Следующее судебное заседание по делу Рубена Варданяна назначено на 3 июня.

Обвинение фактически ставит Варданяну в вину его армянское происхождение, заявила адвокат Сирануш Саакян, представляющая интересы семьи мецената. “Это проявляется в том, как сформулированы обвинения: принадлежность к армянской нации преподносится как ключевое основание для уголовного преследования”, - говорится в публикации Саакян на сайте кампании Free Vardanyan.

Адвокат отметила, что Варданяна также “обвиняют в событиях, которые произошли за 30 лет до его прибытия в непризнанную республику”.

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Автор: "Кавказский узел"

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