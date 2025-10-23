×

00:51, 23 октября 2025

Рубен Варданян объяснил отказ от услуг адвоката по соглашению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отказ от услуг Авраама Бермана был вынужденным и обусловлен тем, что все процессуальные возможности защиты исчерпаны, пояснил Рубен Варданян. Присутствие в процессе адвоката по договору создает, по его словам, лишь иллюзию защиты. 

Как писал "Кавказский узел", на судебном заседании 21 октября бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отказался от адвоката Авраама Бермана, который представлял его интересы в процессе более полугода. Варданян заявил, что у него нет договора с другим адвокатом, согласившись на государственного защитника. На первых заседаниях по делу интересы подсудимого представлял государственный адвокат Азер Магеррамов, однако в феврале Рубен Варданян отказался от него, представив суду Бермана как адвоката по соглашению. 

Бакинский военный суд с января 2025 года рассматривает обвинения против Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат многократно заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. 

Мотивы своего отказа от адвоката Рубен Варданян пояснил в послании, переданном 22 октября его семье. Родные бывшего карабахского госминистра распространили текст его комментария в социальных сетях, в том числе на странице проекта FreeVardanyan. 

Отказ от адвоката по выбору Варданян назвал "вынужденным", сославшись на "грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского судебного права" в ходе процесса. По словам подсудимого, он отказался от защитника в знак протеста, поскольку условия для работы адвоката Бермана в процессе практически отсутствуют. 

Перечисляя нарушения, допущенные судом, он указал, что до сих пор не ознакомился с материалами дела в 422 томах и с обвинительным заключением, так как "суд не предоставил официального перевода ключевых процессуальных документов". Варданян отметил, что при подготовке к заседанием он не мог обмениваться с адвокатом документами без ограничений и предварительной проверки. 

Защита ходатайствовала о вызове в суд свидетелей, способных прояснить обстоятельства дела, но это ходатайство, как и все другие, было отклонено. По словам Варданяна, это окончательно лишило процесс "признаков объективности и справедливости".

"В этом театре абсурда роль адвоката, независимо от его желания и усилий, сводится к тому, чтобы соблюсти видимость законности судебного процесса. Я отказываюсь участвовать в этом фарсе. Мне не нужна иллюзия защиты - я требую реального соблюдения своих процессуальных прав", - заключил Рубен Варданян.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Автор: "Кавказский узел"

