Лента новостей
17:56, 21 октября 2025

Рубен Варданян отказался от услуг адвоката

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отказался от адвоката Авраама Бермана, который представлял его интересы с начала процесса в Бакинском военном суде.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат многократно заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На очередном заседании в Бакинском военном суде Рубен Варданян заявил, что отказывается от услуг своего адвоката Авраама Бермана. Защитник Варданяна, который представлял его интересы с начала процесса, был выбран им самим, подчеркивала пресс-служба суда во всех сообщениях о ходе заседаний. 

Сегодняшнее заседание, согласно официальному сообщению, началось с рутинной процедуры представления участников процесса потерпевшим и их правопреемникам, которые пришли в суд впервые. Затем подсудимый Варданян ходатайствовал о конфиденциальной встрече со своим адвокатом Авраамом Берманом. Суд разрешил такую встречу и объявил короткий перерыв, после которого Варданян заявил об отказе от услуг Бермана. 

Заявляя об отказе от адвоката, Варданян пояснил, что он “в целом недоволен ходом судебного процесса”. Конкретную причину отказа от услуг адвоката по соглашению он не назвал. Сам Авраам Берман оставил решение на усмотрение суда. Рубен Варданян заявил, что у него нет договора с другим адвокатом, согласившись на государственного защитника, передает APA.

В результате суд принял отказ Варданяна от адвоката и направил в Коллегию адвокатов Азербайджана решение, согласно которому подсудимому должны предоставить нового адвоката за счет государства. Следующее заседание по делу Рубена Варданяна назначено на 28 октября.

