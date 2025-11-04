Прокуроры в Баку сочли доказанной вину карабахских чиновников в событиях конфликта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вина бывших руководителей непризнанной республики Нагорного Карабаха в преступлениях, совершенных в течение 35 лет, доказана, заявили представители обвинения. Объемная обвинительная речь прокуроров была готова заранее, уверена адвокат Сирануш Саакян.

Как писал "Кавказский узел", в Баку 31 октября завершилось судебное следствие по делу бывших чиновников Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях. Дело вызвало горячие споры выходцев из Армении и Азербайджана в социальной сети как о справедливости самого процесса, так и об истоках конфликта между двумя странами

В Бакинском военном суде, где 3 ноября продолжился процесс по делу 15 бывших руководителей непризнанной республики Нагорного Карабаха, выступили представители обвинения.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев заявил в своем выступлении, что считает полностью доказанной вину подсудимых во вменяемых им преступлениях, которые были совершены с 1988 года по 20 сентября 2023 года. Алиев отметил, что перед судом предстали не все соучастники этих преступлений, объединившиеся в свое время “вокруг идей, основанных на национально-этнической ненависти и вражде к азербайджанскому народу”, передает “Азертадж”.

Прокуроры, представляющие обвинение, в течение заседания резюмировали, какие именно факты рассматривались в ходе процесса и каким образом доказывалось прямое или косвенное участие обвиняемых в тех событиях. Следующее заседание назначено на 6 ноября.

Обвинительные речи прокуроров в Баку представляют собой политические выступления, разработанные спецслужбами и утвержденные администрацией президента Азербайджана, заявила президент Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян.

Она обратила внимание, что прокуроры должны были готовить обвинительную речь на 3 ноября после заседания 31 октября, когда суд официально завершил судебное следствие. Два из этих дней, 1 и 2 ноября, были нерабочими. “Прокурорам пришлось бы проявить завидное рвение, чтобы успеть за субботу и воскресенье проанализировать все материалы дела и составить на их основании обвинительную речь”, - приводит ее рассуждение Sputnik Армения.

Адвокат отметила, что после обвинителей должна еще выступить сторона защиты, после чего подсудимые смогут сказать “последнее слово”, - однако обвинительные приговоры, несмотря на то, что процесс еще не завершен, по ее мнению, предсказуемые. Саакян полагает, что суд назначит обвиняемым максимально строгое наказание вплоть до пожизненного заключения