14:55, 3 ноября 2025

Пользователи из Армении и Азербайджана высказали полярные мнения о суде над карабахскими чиновниками

Бывшие руководители Нагорного Карабаха. Фото: https://jam-news.net/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело против руководителей Нагорного Карабаха вызвало горячие споры выходцев из Армении и Азербайджана в социальной сети как о справедливости самого процесса, так и об истоках конфликта между двумя странами.

Как писал "Кавказский узел", в Баку завершено судебное следствие по делу бывших чиновников Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях.

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Дом, поврежденный обстрелом в Степанакерте 8 октября 2020 года. Фото: Айк Багдасарян/Photolure via REUTERS Карабах: хроника войны-2020 и ее последствий

Публикация материала в Facebook* «Кавказского узла» побудила к диалогу пользователей, позиционирующих себя как выходцы из Армении и Азербайджана. К 14.45 пост собрал 706 комментариев. В частности, свою точку зрения на истоки конфликта между двумя странами высказали читатели, назвавшие себя беженцами.

«Как уроженец Армении, могу с уверенностью сказать: если бы не было инициаторов — тех, кто, на скамье подсудимых, которые возглавляли массы, направляли армян против азербайджанцев, — то не было бы и самого конфликта между двумя народами!», - отметил Nuri Bakhtiyarov.

«Если бы... не стали издеваться и убивать армян, если бы с уважением отнеслись к их праву на язык и культуру, войны бы и не было. Это я тебе как уроженец Баку говорю», - ответил ему Artem Badasyan.

«Уроженец города Гафан (Западный Азербайджан), изгнанный в холодном ноябре 1988 года, с уверенностью могу утверждать: войны тогда не было, если бы не начались массовые депортации азербайджанцев из Армении, трагедии можно было бы избежать», - возразил Asif Bayramov.

«Я сама из Баку! Вот не было бы зверских нападений на нас в Сумгаите и в Баку, всего этого бы не было!», - поделилась своим мнением Toma Avanesyan

Сумгаитский погром – беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР, продолжавшиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года. По данным Генпрокуратуры СССР, в беспорядках погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено. Это стало отправной точкой для действий Азербайджана против жителей Армении и Нагорного Карабаха, указали беженцы из Сумгаита.

Место проведения процесса вызвало горячий спор

Сам факт того, что процесс проходит в Бакинском военном суде еще больше разделил пользователей из Азербайджана и Армении.

«В Нагорном Карабахе не были чиновников, они… незаконно оккупировали всем миром признанную территорию Азербайджана», - отметил читатель под ником Rafael Nazarov.

«Пусть (это) будет примером для всех сепаратистов в мире, которые провозглашают прокси-государство»,- считает Aziz Kadashevich.

«Все законно, все по международному праву. Все доказано и подтверждено, надо только ждать строгого наказания», - уверен Novruz Mamedov.

«Это торжество справедливости и закона!», - вторит ему Altay Turan.

«В Баку ни один свидетель не заедет, тем более международные судьи», - возразила Inga Arzumanian.

«Кого надо обвинить в военных преступлениях, так это Баку», - написала Анаит Гукасян.

«Будет суд и над азербайджанскими преступниками», - согласился с ней Борис Панасян.

«Если в чём они и виноваты, так это в том, что не смогли защитить себя и армянский народ! И судить их за это надо в Ереване, а не в… Баку!», - считает Ангелика Тер-Семёнова.

Напомним, и армянские, и азербайджанские военные в ходе 44-дневной войны обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. Международным организациям следует проследить за ходом расследования военных преступлений, совершенных всеми сторонами карабахского конфликта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

