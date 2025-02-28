Беженцы из Сумгаита подчеркнули важность памяти о погроме

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Погромы в Сумгаите стали отправной точкой для действий Азербайджана против жителей Армении и Нагорного Карабаха, но власти Армении не предпринимают мер, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к теме геноцида, указали беженцы из Сумгаита.

Как писал "Кавказский узел", поминовение жертв погромов в Сумгаите служит пониманию, что необходимо преодолеть вражду, не допустить повторения подобных событий в будущем, указал МИД Армении.

Сумгаитский погром – беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР, продолжавшиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года. По данным Генпрокуратуры СССР, в беспорядках погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено, десятки автомобилей сожжены или разбиты. Также было разгромлено множество мастерских, магазинов, киосков и других общественных объектов. По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализе свидетельств о смерти, число погибших составило сотни человек, говорится в материале "Кавказского узла" "Сумгаитские погромы", опубликованном в разделе "Справочник".

В Ереване на Мемориальном комплексе Цицернакаберд у памятника жертв Сумгаитской трагедии собрались беженцы из Азербайджанской ССР и Нагорного Карабаха, представители НПО и депутаты парламента Армении. Акция прошла по инициативе общественных организаций "Съезд армян - беженцев из Азербайджанской ССР" и "Против правового произвола". Собравшиеся возложили цветы и венки. На акции собралось около 200 человек, присутствовали представители порядка 10 местных СМИ, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"То, что происходит сегодня с армянским народом, является прямым продолжением того, что произошло с армянами в Сумгаите, Баку, Гяндже и других населенных пунктах", - заявил на акции омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Руководитель НПО "Против правового произвола" Лариса Алавердян напомнила, что "сотни тысяч армян были изгнаны из Азербайджана в результате массовых убийств и погромов, а политика геноцида Азербайджана продолжается и по сей день".

"Но до сих пор Армения не приняла ни одного решения на уровне Национального Собрания и правительства о признании действий Азербайджана геноцидом, хотя это преступление не только против армян, но и преступление против человечества", - отметила правозащитник.

Те, кто думает, что геноцид был совершен лишь в начале 20 века, ошибаются, указал на акции политолог Эдгар Элбакян. "В конце 20 века были Сумгаит, Баку, Шаумян, Марага, и много других армянских поселений, и продолжался он и в 2020–2023 годах в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Вместо того чтобы отчаиваться, мы должны усвоить и предпринять меры», - сказал он.

Секретарь оппозиционной фракции НС Армении Тигран Абрамян заметил, что Армения несколько десятилетий вела процесс интернационализации признания геноцидов, однако нынешняя армянская власть это игнорирует. "Они ограничиваются чисто символическими заявлениями, которые ни о чем не говорят, и как таковая тема его интернационализации не выдвигается", - подчеркнул Абрамян на брифинге с журналистами в Цицернакаберде, указав, что безнаказанность Азербайджана привела к действиям против армянского населения в Нагорном Карабахе

Ныне пенсионер Энгельс Григорян жил и работал в Сумгаите до февраля 1988 года. Его семья стала жертвой погромов – на его глазах была замучена и убита его мать. Мужчина был свидетелем на суде, где судили участников погромов. "Я был на лишь первом заседании, так как судили не настоящих преступников, и на заседании было явно видно, что истинные события скрываются", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Как правопреемник СССР, Россия несет ответственность за преступления против армян в Азербайджанской ССР, уверен он.

Семья Карины Мелжумян из Сумгаита уцелела в ходе погромов, и перебралась в Армению в 1988 году. "Погромы Сумгаита шли не два дня, а четыре, и сколько на самом деле было убитых, лучше всего знают в Кремле", - отметила она.

Мелжумян заявила, что «если бы мир осудил по справедливости геноцид армян 1915 года, погромы армян с 1988 года", то возможно не произошли бы события в Нагорном Карабахе в 2023 году.

Альвина Аванесян рассказала, что ее семья спаслась чудом, всего лишь потому, что толпа отвлеклась на водителя-армянина, которого долго избивали, а потом сожгли с машиной.

"Нам удалось покинуть Сумгаит, так как случайно узнали от соседей про погромы в других кварталах, и что они видели нашу фамилию и адрес в списке армян. У толпы погромщиков были списки с адресами квартир, где проживали армяне. Это я рассказывала и на суде. Но на скамье подсудимых не было тех, кого я заметила во время погромов – набрали каких-то подростков. Мы, пострадавшие, поняли, что наказания не будет, что будут скрыты факты, и то, что геноцид армян продолжился в Сумгаите, не будет зафиксировано. А ведь точной цифры жертв не озвучивалось, но мы знаем, что их было больше, чем официально сказано", - отметила беженка из Сумгаита.

Она добавила, что все семьи из Сумгаита, которые приехали в Армению в 1988 году, были сразу обеспечены жильем. Но после было Спитакское землетрясение, блокада, война, и социальные проблемы беженцев из Азербайджана больше не были приоритетом.

По мнению Аванесян, беженцам из Нагорного Карабаха будет трудно выжить без государственной поддержки. "Многие беженцы из Сумгаита, Баку, по причине того, что здесь не смогли приобрести жилье, найти работу, уехали в другие страны. В итоге вопрос наших прав не обсуждается, права не соблюдаются. Это же ожидает беженцев из Арцаха, если они не будут более активно требовать защиты своих прав, юридических и социальных", - считает беженка из Сумгаита.

Официальный Баку придерживается версии, что погромы в Сумгаите были спровоцированы и организованы террористическими ячейками, которыми управляли агенты КГБ. В публикациях к годовщине трагедии СМИ Азербайджана пишут, что сотни азербайджанских семей спасали армянских соседей от разъяренных толп. «Заявление МИД Армении является попыткой скрыть акты насилия, массовое изгнание азербайджанского населения, проживавшего в Армении, террор против азербайджанского народа, провокации на этнической почве, применение Арменией военной силы с конца 1980-х годов», - заявил 27 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с заявлением МИД Армении относительно событий в Сумгаите.

"Кавказский узел" ранее публиковал воспоминания очевидцев сумгаитских погромов. Шансы, что пострадавшие от погромов могут призвать организаторов к ответственности в Европейском суде, низки, учитывая давность преступления, указал юрист-международник Ара Казарян.

Сумгаитские погромы тесно связаны с новейшей историей Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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