Годовщина беспорядков в Сумгаите напомнила о продолжающемся армяно-азербайджанском конфликте

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Поминовение жертв погромов в Сумгаите служит пониманию, что необходимо преодолеть вражду не допустить повторения подобных событий в будущем, указал МИД Армении.

Сумгаитский погром – беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР, продолжавшиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года. По данным Генпрокуратуры СССР, в беспорядках погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено, десятки автомобилей сожжены или разбиты. Также было разгромлено множество мастерских, магазинов, киосков и других общественных объектов. По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализе свидетельств о смерти, число погибших составило сотни человек, говорится в материале "Кавказского узла" "Сумгаитские погромы", опубликованном в разделе "Справочник".

Серия преступлений, совершенных в Сумгаите с 27 по 29 февраля 1988 года, ознаменовали начало массовых погромов против армян при покровительстве и попустительстве властей, говорится в заявлении МИД Армении, приуроченном к 37-й годовщине сумгаитских погромов.

МИД Армении отметил, что массовые убийства и пытки армян продолжились в Баку, Кировабаде и Мараге с той же закономерностью и ужасающей жестокостью.

«В результате этих событий были убиты сотни армян, еще около полумиллиона армян подверглись насильственному выселению. Этапы политики насилия продолжались вплоть до сентября 2023 года, когда армяне Нагорного Карабаха было полностью подвергнуто этнической чистке», - сказано в заявлении.

«Кавказский узел» ранее публиковал воспоминания очевидцев сумгаитских погромов. Шансы, что пострадавшие от погромов могут призвать организаторов к ответственности в Европейском суде, низки, учитывая давность преступления, указал юрист-международник Ара Казарян.

«Вспоминая эти события, мы отдаем не только дань памяти их невинным жертвам, но и верим, что эти даты – не просто повод для поминовения, но и момент для осознания необходимости преодоления вражды, чтобы не допустить повторения подобных проявлений в будущем», - считают авторы документа.

Сумгаитские погромы тесно связаны с новейшей историей Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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