Суд в Баку завершил следствие по делу карабахских чиновников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Баку завершено судебное следствие по делу бывших чиновников Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. В июле на заседаниях выступали потерпевшие - они рассказывали, как попали в плен к армянским военным и подвергались пыткам.

31 октября судья Бакинского военного суда объявил о завершении судебного следствия по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха. Перед этим председательствующий судья заслушал мнения сторон относительно завершения судебного следствия, и стороны сообщили, что у них нет возражений. На следующем заседании планируется начать выступления сторон, пишет АПА.

В заседании принимали участие обвиняемые, их адвокаты, часть потерпевших, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, сообщило Oxu.Az.

Обвиняемый Давид Манукян заявил, что не согласен с некоторыми обвинениями и попросил снять с него обвинение в создании преступного сообщества, а также выделить его уголовное дело в отдельное производство. Адвокат Манукяна поддержал ходатайство подзащитного.

В свою очередь гособвинитель заявил, что эта ситуация относится к стадии оценки доказательств, которая еще не наступила. Суд не удовлетворил ходатайство, посчитав его необоснованным.

Адвокат Мадата Бабаяна также подала ходатайство об исключении некоторых эпизодов из обвинения, предъявленного ее подзащитному. Сам Бабаян поддержал это ходатайство.

Однако суд оставил ходатайство без рассмотрения, заявив, что обстоятельства, изложенные в нем, будут рассмотрены и оценены позднее, говорится в публикации.

Пол Гобл: обстрелы мирных городов усугубили карабахский конфликт Артиллерийские и ракетные удары по азербайджанским городам объясняются стремлением спровоцировать ответные меры Баку, которые заставят Москву вмешаться и оказать поддержку Еревану, однако они лишь укрепили готовность Азербайджана отвоевать территории Нагорного Карабаха, рассказал "Кавказскому узлу" бывший советник Госсекретаря США Пол Гобл.

Напомним, и армянские, и азербайджанские военные в ходе 44-дневной войны обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. Международным организациям следует проследить за ходом расследования военных преступлений, совершенных всеми сторонами карабахского конфликта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".