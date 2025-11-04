Рубен Варданян отказался от государственного защитника

На заседании суда в Баку бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отказался от назначенного адвоката Эмиля Бабишова, назначенного ему после отказа от услуг защитника по соглашению.

Как писал "Кавказский узел", на судебном заседании 21 октября бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отказался от адвоката Авраама Бермана, который представлял его интересы в процессе более полугода. Варданян заявил, что у него нет договора с другим адвокатом, согласившись на государственного защитника. Позже он пояснил, что отказался от услуг Бермана вынужденно, поскольку все процессуальные возможности защиты исчерпаны, а присутствие в процессе адвоката по договору создает лишь иллюзию защиты.

Бакинский военный суд с января 2025 года рассматривает обвинения против Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат многократно заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. На первых заседаниях по делу интересы подсудимого представлял государственный адвокат Азер Магеррамов, однако в феврале Рубен Варданян отказался от него, представив суду Бермана как адвоката по соглашению.

О новом отказе Рубена Варданяна от адвоката сообщила сегодня эксперт по Азербайджану, бывший депутат парламента Армении Татевик Айрапетян. По ее словам, отказ от услуг Эмиля Бабишова Варданян озвучил на сегодняшнем заседании в Бакинском военном суде.

“И правильно сделал, это явно торпедирует этот “судебный” фарс, который направлен против Армении”, - написала она в своем Telegram-канале.

Эмиль Бабишов был назначен Варданяну в качестве государственного защитника на заседании 28 октября, подсудимый против его назначения тогда не возражал”, передавало государственное азербайджанское информагентство “Азертадж”.

30 октября Айрапетян в своем канале отметила, что Эмиль Бабишов в соцсетях активно демонстрирует свои антиармянские взгляды. “Даже назначенные для “видимости защиты” адвокаты отличаются откровенной ненавистью к армянам”, - написала она тогда.

Адвокат Сирануш Саакян, которая представляет интересы армянских пленных в ЕСПЧ, 1 ноября обратила внимание, что назначение Варданяну государственного защитника носит исключительно формальный характер. Она указала, что новому защитнику даже “ради приличия” не предоставили дополнительное время для краткого ознакомления с материалами дела, так как очередное заседание было назначено с обычной периодичностью, говорится в публикации проекта FreeVardanyan.

Азербайджанские СМИ, сообщая сегодня об очередном заседании по делу Варданяна, об отказе подсудимого от адвоката не упомянули. В стандартном сообщении о процессе, повторяющем предыдущие публикации о суде над Варданяном, утверждается, что обвиняемого представлял защитник по выбору. “Обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также избранным им самим адвокатом для защиты”, говорится в сегодняшней публикации Day.Az.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".