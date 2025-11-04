×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:50, 4 ноября 2025

Рубен Варданян отказался от государственного защитника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда в Баку бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отказался от назначенного адвоката Эмиля Бабишова, назначенного ему после отказа от услуг защитника по соглашению. 

Как писал "Кавказский узел", на судебном заседании 21 октября бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отказался от адвоката Авраама Бермана, который представлял его интересы в процессе более полугода. Варданян заявил, что у него нет договора с другим адвокатом, согласившись на государственного защитника. Позже он пояснил, что отказался от услуг Бермана вынужденно, поскольку все процессуальные возможности защиты исчерпаны, а присутствие в процессе адвоката по договору создает лишь иллюзию защиты. 

Бакинский военный суд с января 2025 года рассматривает обвинения против Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат многократно заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. На первых заседаниях по делу интересы подсудимого представлял государственный адвокат Азер Магеррамов, однако в феврале Рубен Варданян отказался от него, представив суду Бермана как адвоката по соглашению. 

О новом отказе Рубена Варданяна от адвоката сообщила сегодня эксперт по Азербайджану, бывший депутат парламента Армении Татевик Айрапетян. По ее словам, отказ от услуг Эмиля Бабишова Варданян озвучил на сегодняшнем заседании в Бакинском военном суде. 

“И правильно сделал, это явно торпедирует этот “судебный” фарс, который направлен против Армении”, - написала она в своем Telegram-канале.

Эмиль Бабишов был назначен Варданяну в качестве государственного защитника на заседании 28 октября, подсудимый против его назначения тогда не возражал”, передавало государственное азербайджанское информагентство “Азертадж”.

30 октября Айрапетян в своем канале отметила, что Эмиль Бабишов в соцсетях активно демонстрирует свои антиармянские взгляды. “Даже назначенные для “видимости защиты” адвокаты отличаются откровенной ненавистью к армянам”, - написала она тогда. 

Адвокат Сирануш Саакян, которая представляет интересы армянских пленных в ЕСПЧ, 1 ноября обратила внимание, что назначение Варданяну государственного защитника носит исключительно формальный характер. Она указала, что новому защитнику даже “ради приличия” не предоставили дополнительное время для краткого ознакомления с материалами дела, так как очередное заседание было назначено с обычной периодичностью, говорится в публикации проекта FreeVardanyan. 

Азербайджанские СМИ, сообщая сегодня об очередном заседании по делу Варданяна, об отказе подсудимого от адвоката не упомянули. В стандартном сообщении о процессе, повторяющем предыдущие публикации о суде над Варданяном, утверждается, что обвиняемого представлял защитник по выбору. “Обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также избранным им самим адвокатом для защиты”, говорится в сегодняшней публикации Day.Az. 

Бакинский военный суд рассматривает обвинения против Рубена Варданяна с января 2025 года. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат многократно заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бывшие руководители Нагорного Карабаха. Фото: https://jam-news.net/
14:55, 3 ноября 2025
Пользователи из Армении и Азербайджана высказали полярные мнения о суде над карабахскими чиновниками
Бывшие лидеры Карабаха в суде. Фото Trend.Az от 28.08.25, https://ru.trend.az/azerbaijan/politics/4084873.html
10:59, 1 ноября 2025
Суд в Баку завершил следствие по делу карабахских чиновников
Акция протеста в поддержку политзаключенных. Ереван, 29 октября 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/912387.html
16:10, 30 октября 2025
Участники акции протеста в Ереване потребовали внимания европарламентариев
Рубен Варданян. Фото: https://armenpress.am/ru/article/1213791
00:51, 23 октября 2025
Рубен Варданян объяснил отказ от услуг адвоката по соглашению
Флаг Азербайджана. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
18:39, 22 октября 2025
Транзит грузов в Армению стал пробным камнем в экономическом взаимодействии Баку и Еревана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
04 ноября 2025, 17:45
Участники акции в Ереване потребовали расследовать убийство Айшат Баймурадовой

Участники голодовки у здания парламента Грузии. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171616-gedevan-popkhadze-8-i-den-golodovki-k-nam-prisoedinilis-2-cheloveka-i-na-dannyi-moment-golodaiut-8-chelovek-my-bodry-i-schitaem-chto-eta-aktsiia-dolzhna-rasshiritsia-poka-ne-izmenitsia-politicheskaia-obstanovka-v-strane
04 ноября 2025, 14:02
Число участников голодовки у парламента Грузии выросло до восьми

Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183
03 ноября 2025, 18:04
Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше