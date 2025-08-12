Висангириев рассказал адвокату о пытках и давлении в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Сайд-Ахмед Висангириев подвергался пыткам и угрозам в колонии во Владимирской области, на него оказывают давление, чтобы он отказался от своих слов, следует из опроса, проведенного адвокатам. Журналисты местной телекомпании вырезали все свидетельства о насилии, утверждает Висангириев. Как писал "Кавказский узел", в начале июля уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о переводе из колонии во Владимирской области Саид-Ахмеда Висангириева, родственники которого заявили о жестоком обращении с заключенным. Но сразу после перевода в новую колонию Висангириев был помещен в штрафной изолятор, а затем – в единое помещение камерного типа на шесть месяцев.

Висангириев 1986 года рождения, был осужден Преображенским районным судом города Москвы 07.06. 2023 года к лишению свободы сроком на 11 лет и 1 месяц. Зарегистрирован Висангириев в селении Гехи, Чеченской республики. Однако, несмотря на то, что Висингириев имел право отбывать наказание на территории Чеченской республики, он был этапирован в ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Владимирской области и прибыл туда 05.07.2024 года. В первый же день прибытия в эту колонию Сайд-Ахмед столкнулся с тем, что сотрудники этой колонии нарушали права осужденных мусульман и препятствовали им в совершении религиозных обрядов, сообщила правозащитная организация "Гражданское содействие"*.

2 июня 2025 года из-за плохого состояния здоровья Сайд-Ахмед был переведен в ИК-3 Владимирской области для медицинского обследования и лечения. По его словам, сотрудник завел Сайд-Ахмеда в комнату для досмотра личных вещей и фиксации телесных повреждений. В это время к Висангириеву был допущен осужденный, отбывающий наказание, который задавал ему провокационные вопросы и фиксировал его ответы письменно. Всё это происходило в присутствии сотрудника колонии, сообщили правозащитники со ссылкой на адвокатский опрос, который имеется в распоряжении организации. Имя адвоката в публикации не указано.

После этого в другом здании другие осужденные, как он утверждает, сотрудничающие с сотрудниками колонии, раздели Висангириева и стали его избивать, а затем заставляли мыть помещение туалета, угрожая при этом применением насилия сексуального характера. Всё это также происходило в присутствии сотрудника колонии, который не реагировал на просьбы Сайд-Ахмеда прекратить беспредел. После этого его вернули в коридор и под запись видеорегистратора заставили отвечать на вопросы - отказаться от воровских традиций, которых он не придерживался, так как они чужды его религии.

В медчасти колонии его опять раздели, избили и подвергли унижающему человеческое достоинство обращению. Руководил этой процедурой осужденный.

Когда Висангириев попал к сотруднику колонии, то попросил его только об одном – отдать ему коврик для молитвы, который разрешен правилами внутреннего распорядка ФСИН."К мусульманам мы относимся нормально, но у нас тут не молятся", - ответил ему представитель колонии, но коврик все же отдали. Сотрудник колонии рекомендовал Висангириеву не жаловаться и сделать так, чтобы его не посещал адвокат.

27 июня Сайд-Ахмеду разрешили свидание с братом Сайд-Магомедом, который приехал с адвокатом из Москвы. Сайд-Ахмед начал рассказывать о происходящем, но свидание быстро прервали, а Висангириеву поступили угрозы избиением и насилием, от него также забрали молитвенный коврик. Висангириев на следующей встрече с адвокатом сказал то, что от него требовали. После этого ему снова вернули молитвенный коврик.

Когда брат распространил информацию о притеснениях Сайд-Ахмеда, в колонии от Висангириева потребовали, чтобы он опроверг сведения о примененном в его отношении насилии и угрожали пытками. Висангириев вынужден был выполнить эти требования. Перед отправкой в ИК-6 его заставили написать заявление, в котором сказано, что он не имеет претензий к сотрудникам колонии, администрации, врачам и осужденным, и что это заявление написано добровольно.

Когда Сайд-Ахмед ждал отправку в ИК-6, сотрудник колонии вывел его в коридор и перед входом в туалет велел снять верхнюю одежду. В таком виде, без одежды, он сфотографировал его на фоне входа в туалет и затем велел одеться. По прибытии в ИК-6 ему показали это фото и зачитали текст рапорта о нарушении, на основании которого вначале отправили в ШИЗО на 10 суток, а затем поместили на 6 месяцев в единое помещение камерного типа.

В конце июля к Висангириеву в ИК-6 прибыла съемочная группа ГТРК "Владимир". Перед интервью журналист призвал его не бросать тень на религиозную политику российского государства. Сюжет во владимирских «Вестях» вышел в эфир 5 августа, после чего адвокату Сайд-Ахмеда Висангириева разрешили свидание. В ходе этого свидания Висангириев рассказал, что из сюжета были вырезаны его свидетельства о пытках и насилии, которым он подвергся во время нахождения в ИК-3.

"Насильственных действий или физических ко мне не применялось. Нет в этом учреждении никаких действий. Кто бы чтобы не писал и где бы это не появилось непосредственно опять же повторюсь, что касаемо Корана, чтобы на пол Коран бросали, я не видел", - приводятся в тексте, опубликованном 5 августа на сайте телекомпании слова Висангириева.

Журналисты телекомпании утверждают, что информация о пытках и ненадлежащем обращении с Висангириевым появилась в "прозападных Telegram-каналах". "По словам самого Саид-Ахмеда, никаких посягательств на его на честь и достоинство со стороны сотрудников колонии не было никогда. А отношение к мусульманам, как и к представителям других религий, в ИК-6 предельно уважительное", - резюмировали журналисты.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.