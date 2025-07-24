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08:43, 24 июля 2025

Ужесточены условия заключения жаловавшемуся на насилие жителю Чечни Висангириеву

Саид-Ахмед Висангириев. Фото: https://t.me/chechnyatoday/32211

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сразу после перевода в новую колонию пожаловавшийся на жестокое обращение в прежнем месте заключения уроженец Чечни Саид-Ахмеда Висангириева был помещен в штрафной изолятор, а затем – в единое помещение камерного типа.

Как писал "Кавказский узел", уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о переводе из колонии во Владимирской области Саид-Ахмеда Висангириева. Ранее его родственники заявили о жестоком обращении с заключенным.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что будет проведена проверка условий содержания, а также то, имело место нарушение, за которое были ужесточены условия содержания Саид-Ахмеда Висангириева во Владимирской области.

«Важно выяснить, соответствует ли действительности нарушение внутреннего распорядка, из-за которого Саид-Ахмеда поместили в единое помещение камерного типа на шесть месяцев. Я не понимаю, почему такое строгое наказание было применено. В наше время скрыть что-либо невозможно…  везде установлены камеры для фиксации событий», – отметил Мансур Солтаев в своем телеграм-канале.

1 июля телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о жестоком обращении силовиков с Саид-Ахмедом Висангириевым, отбывающем наказание с 2 июня. По словам родственников, также заключенный подвергается унижениям по национальному и религиозному признакам. "На последнем коротком свидании Саид-Ахмед передал брату, что больше не может выносить это… После этих слов к нему была применена физическая сила и его увели обратно в камеру", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO сообщил, что сразу по прибытии в новую колонию во Владимирской области на Висангириева составили рапорт о несоблюдении правил внутреннего распорядка и поместили на 10 суток в штрафной изолятор. После этого, основываясь на ещё одном рапорте, его перевели в единое помещение камерного типа сроком на 6 месяцев.

«Состояние здоровья Саид-Ахмеда на сегодня крайне тяжёлое — уже месяц у него не спадает температура, а медицинской помощи он фактически не получает», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Солтаев 11 июня отчитался, что обеспечил перевод более 150 заключенных из Чечни в исправительные учреждения ближе к дому - в Чечне и на Ставрополье, поскольку постоянная связь с родными "оказывает положительное влияние на их исправление", цитировало его слова ИА "Чечня сегодня". Однако не всем заключенным удается на практике добиться перевода в колонию ближе к дому: так, уроженцу Чечни Албеку Дахтаеву, осужденному по обвинению в причастности к боевикам, в 2019 году было отказано в переводе из колонии в Мурманске в Ставропольский край, хотя ЕСПЧ признал нарушением его прав отбывание наказания в столь удаленном от места проживания родственников регионе. 

Вопреки отчетам Солтаева, власти Чечни не содействуют переводу осужденных ближе к дому, если не имеют особого интереса, в иных случаях выходцев из республики, наоборот, отправляют отбывать наказание как можно дальше от дома, заявил правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями. "Бахаева переводят потому, что он часть их (властей) команды, а Дахтаева не переводят, потому что чеченские власти препятствуют его переводу. Если бы чеченские власти хотя бы потребовали от ФСИН соблюдать закон при выборе мест отбывания наказания для осужденных, то не было бы такого массового насилия в отношении осужденных из Чечни, - считает он.

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