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15:59, 9 июля 2025

Пожаловавшийся на насилие заключенный из Чечни переведен в другую колонию

Встреча Мансура Солтаева (слева) с Саид-Магомедом Висангириевым, братом осужденного. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/DLplqFPI2Qp/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о переводе из колонии во Владимирской области Саид-Ахмеда Висангириева. Ранее его родственники заявили о жестоком обращении с заключенным.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта осужденный по делу об убийстве Немцова Хамзат Бахаев добился перевода из Кировской области в Чечню, где живут его родственники. Адвокаты семьи Немцова не возражали против перевода Бахаева, так как он единственный из осужденных, чья вина не доказана бесспорно. Для самого осужденного перевод означает существенное улучшение условий содержания, указали правозащитники. 

Закон ограничивает осужденных по террористическим и экстремистским статьям в праве отбывать наказание ближе к дому, хотя все заключенные могут просить о таком переводе, но в случае выходцев из Чечни позиция республиканских властей часто имеет решающую роль

8 июля Солтаев отчитался о встрече Саид-Магомедом Висангириевым, братом осужденного. Чиновник заявил, что Саид-Ахмед Висангириев уже переведен в другую исправительную колонию, о чем просили родственники осужденного. В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос о переводе в колонию на территории Чечни, цитирует слова Солтаева «Грозный-информ». 

«Отбывая наказание в родной республике, заключенный может видеться с родителями и родней», – заявил чиновник.

1 июля телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о жестоком обращении силовиков с Саид-Ахмедом Висангириевы, отбывающем наказание со 2 июня. По словам родственников, также заключенный подвергается унижениям по национальному и религиозному признакам. «На последнем коротком свидании Саид-Ахмед передал брату, что больше не может выносить это… После этих слов к нему была применена физическая сила и его увели обратно в камеру», - говорится в сообщении телеграм-канала.

По словам Солтаева, направлены письма прокурору Владимирской области, Уполномоченному по правам человека региона, а также в региональную общественную наблюдательную комиссию. «Мы смогли обеспечить посещение (заключенного) уполномоченными органами по месту отбывания наказания. Продолжаем рассматривать полученные сведения о допускаемых в отношении осужденного нарушениях», - цитирует чиновника ИА «Чечня сегодня». 

Солтаев 11 июня отчитался, что обеспечил перевод более 150 заключенных из Чечни в исправительные учреждения ближе к дому - в Чечне и на Ставрополье, поскольку постоянная связь с родными "оказывает положительное влияние на их исправление", цитировало его слова ИА "Чечня Сегодня". Однако не всем заключенным удается на практике добиться перевода в колонию ближе к дому: так, уроженцу Чечни Албеку Дахтаеву, осужденному по обвинению в причастности к боевикам, в 2019 году было отказано в переводе из колонии в Мурманске в Ставропольский край, хотя ЕСПЧ признал нарушением его прав отбывание наказания в столь удаленном от места проживания родственников регионе. 

Вопреки отчетам Солтаева, власти Чечни не содействуют переводу осужденных ближе к дому, если не имеют особого интереса, в иных случаях выходцев из республики, наоборот, отправляют отбывать наказание как можно дальше от дома, заявил правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями. "Бахаева переводят потому, что он часть их (властей) команды, а Дахтаева не переводят, потому что чеченские власти препятствуют его переводу. Если бы чеченские власти хотя бы потребовали от ФСИН соблюдать закон при выборе мест отбывания наказания для осужденных, то не было бы такого массового насилия в отношении осужденных из Чечни, - считает он.

УФСИН отрицало факт жалоб из колонии в Чечне 

В марте осужденные одной из исправительных колоний строгого режима обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с коллективной жалобой на руководство учреждения, после чего подверглись репрессиям и были лишены продуктов питания. В своей жалобе заключенные сообщали о многочисленных нарушениях и коррупционных схемах, действующих в колонии. Жалоба привела к тому, что заключенных во время месяца поста Рамадан лишили продуктов питания.

Правозащитники усомнились в результате жалобы заключенных Кадырову, хотя колония строгого режима в Чечне не раз упоминалась в СМИ в связи с нарушением прав осужденных. В ответе на запрос "Кавказского узла" официальный представитель УФСИН по Чечне ведомства сообщил, что заключенные колонии получают питание и не жаловались администрации. 

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