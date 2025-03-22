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01:19, 22 марта 2025

Правозащитники прокомментировали перевод Бахаева в колонию в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перевод одного из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова Хамзата Бахаева означает, что условия его содержания заметно улучшатся. Защита Немцова не выступает против перевода Бахаева, так как он единственный из осужденных, чья вина не доказана бесспорно.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта осужденный по делу об убийстве Немцова Хамзат Бахаев добился перевода из Кировской области в Чечню, где живут его родственники.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет.

Хамзат Бахаев, который добился перевода из Кировской области в Чечню, был единственным из пяти осужденных по делу об убийстве Немцова, вина которого не до конца доказана, заявил 21 марта корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немцова Вадим Прохоров.

"Мы и тогда считали, что Бахаев был лишним среди этих пятерых осужденных. Остальные четверо, бесспорно, принимали участие в исполнении убийства. А по части вины Бахаева следствие так и не смогло привести четких доказательств. Какие-то биллинги, он был рядом с кем-то, но все это было очень сомнительно. И мы заявили присяжным, что все, кроме Бахаева, виновны, а по нему обоснованных доказательств нет. Как раз по Бахаеву голоса присяжных разделились: четверо были против признания виновным, восемь – за. И вот таким образом его осудили", - сказал он.

Не будем как-то обжаловать его перевод

По его словам, потерпевшая сторона не выступает против того, что его перевели. "Поскольку его вина не доказана, и мы еще на суде об этом говорили, то сейчас нет никаких оснований как-то возражать против его перевода в Чечню ближе к родным. Даже если бы тогда вынесли оправдательный приговор в его отношении, мы бы тогда не выступили бы против. Тем более сейчас не будем как-то обжаловать его перевод", - отметил он.

Прохоров рассказал, что из осужденных по данному делу только Тамерлан Эскерханов подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. «Насколько я помню, только он отправился на СВО. На СВО, по некоторым данным, находился Руслан Геремеев, который так и не был допрошен в рамках дела", - сказал он, добавив, что адвокаты не предприниматели попыток его допросить после того, как стало известно его местонахождение. "Но, возможно, обдумаем эту возможность", - отметил он.

Перевод Бахаева в колонию в Чечне прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями (на правах анонимности) и глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

Правозащитник полагает, что Бахаев будет отбывать наказание в более благоприятных для него условиях.

Если его перевели в колонию в Чечне, это значит, что он будет отбывать срок в облегченных условиях

"Если его перевели в колонию в Чечне, это значит, что он будет отбывать срок в облегченных условиях. Возможно, даже скоро поменяют режим и переведут в колонию-поселение, чтобы он мог бывать дома. Когда подойдёт срок УДО, он освободится. Но он же бывший сотрудник МВД, если не ошибаюсь. Тут опять грубое нарушение закона. В Чечне нет колонии для бывших сотрудников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на правах анонимности.

По его мнению, Бахаев вряд ли отправится на СВО. "Думаю, если бы он хотел туда уйти, он бы давно ушел. Не помню, сколько ему дали, но возможно, мы увидим, как он скоро выйдет на свободу. В последнее время никого из выходцев Чечни не переводили по месту жительства родственников", - отметил он.

Светлана Ганнушкина* также считает, что перевод Бахаева в Чечню означает ослабление режима содержания.

Безусловно, этот перевод означает, что условия содержания Бахаева будут заметно улучшены

"Безусловно, этот перевод означает, что условия содержания Бахаева будут заметно улучшены. Не исключаю, что спустя некоторое время он выйдет на свободу. И мы не узнаем об этом. Всякое может случится в Чечне", - сказала она.

Она уверена, что, если Бахаева в ближайшее время выйдет на свободу, он отправится на СВО. "Если к моменту его освобождения СВО будет продолжатся, то я не сомневаюсь, что он заключит контракт и отправиться туда. Это будет жест благодарности за то, что его перевели в Чечню. Власти Чечни ничего просто так не делают. Надо как-то отблагодарить", - отметила она.

В 2017 году в ходе процесса адвокаты семьи потерпевших заявили, что преступление не раскрыто, так как его организаторы и заказчики находятся на свободе, а вина Хамзата Бахаева не доказана.

Напомним, в августе 2024 года стало известно, что Тамерлан Эскерханов заключил годичный контракт с Минобороны и находится в штурмовом отряде. По его словам, остальные осужденные по делу остаются в местах лишения свободы.

Заказчик убийства установлен не был. В декабре 2021 года Владимир Путин пообещал, что, если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, то их продолжат искать, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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