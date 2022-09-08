Владимир Атаманчук задержан за сопротивление полиции в Сочи

08 сентября 2022, 04:20

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Активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, задержан по обвинению в неподчинении силовикам. Пенсионер пожаловался, что его держат в отделе полиции без еды, воды и лекарств.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что суд в Сочи оштрафовал на 50 тысяч рублей Атаманчука за распространение листовок с пацифистскими надписями. 23 мая суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии в связи с высказанным им мнением о ситуации на Украине. Этот суд проходил без Атаманчука, который 19 мая получил травму. Активист заявил, что обжаловал эти два решения, а также вынесенное в марте решение об аресте на 10 суток за нарушение порядка проведения протестной акции.

70-летний врач на пенсии Владимир Атаманчук 7 сентября в 8.00 мск был задержан на выходе из своего дома по улице Кольцевой в Лазаревском районе. Об этом он сам рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла". "Я направлялся в аптеку за лекарствами, так как болею. Вдруг на меня налетели трое неизвестных, скрутили, засунули в автомобиль и куда то повезли, ничего не отвечая [...] на мои вопросы", - сказал Атаманчук. Он отметил, что не сопротивлялся при задержании.

По словам Атаманчука, его доставили в отдел полиции, завели в помещение и оставили в коридоре. "Я не мог целый день добиться, зачем меня сюда привезли и что собираются со мной делать. На улицу меня не выпускали. В чем обвиняют, не разъяснили», - рассказал он.

Пенсионер рассказал, что ближе к вечеру к нему подошли и стали угрожать уголовным делом и большим сроком тюрьмы. «За что именно я должен сесть в тюрьму, по какой статье, мне говорить отказались. Протокол не составили», - сказал Атаманчук. Он отметил, что ему отказали в адвокате.

Активист пожаловался, что ничего не ел и не пил в течении дня и чувствует себя плохо без обычных лекарств.

«Атаманчук задержан по административной статье за сопротивление законным требованиям сотрудников полиции. Дело будет передано в суд, который назначит наказание», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" дежурный отдела полиции. При этом он не уточнил, где проведет ночь задержанный.

Соседка активиста Ирина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что из окна своей квартиры видела, как несколько человек засунули Атаманчука в машину и увезли. Она сказала, что знает соседа как очень порядочного и хорошего человека. «Он всегда прямо говорит то, что думает. Его люди уважают. Он рассказывал, что его грозились посадить по надуманной статье за его позиции по ситуации на Украине», - рассказала он.

Ранее Атаманчук рассказал, что блогер Анна Колмагорцева, которая снимала его на видео и выложила ролик в интернет, затем удалила его. В июне суд в Сочи назначил ей 15 тысяч рублей штрафа, признав виновной в злоупотреблении свободой массовой информации за интервью с координатором общественного движения "Гражданская инициатива" Владимиром Атаманчуком о ситуации на Украине.

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