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05:04, 14 декабря 2024

Сочинский активист Владимир Атаманчук приговорен к обязательным работам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи признал активиста Владимира Атаманчука виновным в неуважении к суду и приговорил к 160 часам обязательным работ, а также штрафу в пользу потерпевшего адвоката Валерия Баева.

Как информировал "Кавказский узел", в конце июня суд приговорил сочинского активиста Владимира Атаманчука к штрафу и обязательным работам, признав виновным в клевете. Атаманчук подал апелляцию, но один из потерпевших по делу Валерий Баев подал возражение, в итоге апелляционный суд оставил приговор в силе. В начале декабря стало известно, что Баев подал еще одно заявление на этот раз обвинив Атаманчука в неуважении к суду.

2 декабря Владимир Атаманчук подал жалобу в коллегию судей Краснодарского края, в которой потребовал наказать судью Лазаревского района Сочи за то, что тот не выдает ему судебные документы и необоснованно, по мнению активиста, отказал ему в примирении сторон.

13 декабря судья Лазаревского районного суда признал активиста Владимира Атаманчука виновным в неуважении к суду и назначил ему 160 часов обязательных работ и 10 тысяч рублей штрафа в пользу адвоката Валерия Баева.

«Потерпевшим по делу уже второй раз проходит одно и тоже лицо - адвокат Валерий Баев. Теперь я ему должен 50 000 рублей по его жалобам на меня, хотя в прошлый и в этот раз он просил по 100 000 рублей», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Владимир Атаманчук.

Он рассказал подробности судебного процесса, который состоялся в кабинете в здании полиции Лазаревского района, так как здание суда сгорело. "Мне присудили в этот раз 160 часов отработать на обязательных работах и выплатить потерпевшему 10 тысяч рублей за моральные страдания, хотя тот требовал в этот раз тоже 100 тысяч рублей. В начале судебного заседания я извинился, признав, что "этого не стоило говорить в суде", указав, что для признания меня виновным, согласно разъяснения ВС РФ, требуется неприличная форма высказывания, а её не было. Об этом не упомянул даже эксперт в своём заключении, которое я пытался оспорить. Прокурор, также особенно не обращая внимания на требования закона, потребовал назначить мне 260 часов обязательных работ. После чего адвокат, назначенный мне от государства, заявил ходатайство о примирении сторон. Когда судья спросил Баева, согласен ли он на примирение и на каких условиях, тот отказался", - рассказал Атаманчук.

Он признался, что пока не решил, будет ли обжаловать приговор. Активист также рассказал, что на его жалобу, которую он возил в Краснодар, пока никто не отреагировал. Что касается первого приговора по делу о клевете, на который он подал жалобу, то уведомлений о том, что заседание назначено, он еще не получил. «Возможно, я обжалую и второй приговор, но мне нужно отдохнуть. Мне 73 года и меня потерпевший затаскал по судам, где все его жалобы быстро удовлетворяются в его пользу судьей [...]. Говорят, когда один раз - это могло быть ошибкой. Но два раза - это уже похоже на систему, что одни всегда правы, а другие все время виноваты», - рассказал Атаманчук.

Он также полагает, что его опять отправят убирать двор больницы, где он до пенсии работал врачом.

Дежурный по отделу полиции, где в настоящее время располагает Лазаревский районный суд, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что приговор, вынесенный Атаманчуку, может быть обжалован в течение 10 суток.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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