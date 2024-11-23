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07:26, 23 ноября 2024

Атаманчуку отказано в ходатайствах по делу о неуважении к суду

Владимир Атаманчук. Фото "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На первом заседании по делу о неуважении к суду активисту из Сочи Владимиру Атаманчуку отказано в ходатайстве об отводе судьи, о проведении лингвистической экспертизы, а также в ходатайстве о предварительных слушаниях.

Как информировал "Кавказский узел", 19 ноября 72-летний активист из Сочи Владимир Атаманчук получил повестку о том, что он вызван на заседание по делу о неуважении к суду, которое назначено на 22 ноября в Лазаревском райсуде.

В отношении Владимира Атаманчука после жалобы потерпевшего по делу о клевете было возбуждено дело о неуважении к суду. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, активисту не сообщили.

22 ноября над Владимиром Атаманчуком состоялся суд по делу о неуважении к суду. Потерпевшим по делу выступает адвокат Валерий Баев. Дело о неуважении к суду возникло в заключении предыдущего дела о клевете, когда Атаманчук негативно высказался о Баеве.

"Баев в новом процессе о неуважении к суду вновь подал на меня иск на 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, и тот же судья – Радченко, который неправосудно осудил меня за клевету и ранее присудил ему 40 000 рублей, вновь принял от него гражданский иск ко мне", – рассказал Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

По совету адвокатов, Атаманчук 22 ноября явился по адресу и ко времени, которые были указаны в повестке, и сфотографировался вместе с повесткой у здания суда. Однако был подвернут приводу в полицию.

"В 10.00 я прибыл к зданию суда Лазаревского района, на улицу Победы, 69. Через пять минут подъехал судебный пристав с постановлением судьи Радченко о принудительном приводе меня в здание полиции, где, как оказалось, он на тот момент находился. Принудительный привод был связан с тем, что якобы я скрываюсь от суда. Мои пояснения, что я пришел по повестке в назначенное место, пристава не смутили. Он привез меня в здание полиции Лазаревского района, где и началось это странное заседание суда", – рассказал активист.

На стене над головой судьи висел портрет Сталина.

Атаманчук отметил, что увидел в кабинете портрет Сталина, который висел на стене над головой судьи. Активист задался вопросом, почему судья в повестке сразу не указал адрес, по которому находится полиция, если судебное заседание было изначально запланировано в этом здании, а не по адресу, где расположено здание суда.

"Почему он не выписал мне повестку по адресу полиции? Откуда я мог знать, что он переехал в полицию и сидит там? И откуда Радченко мог знать, что я пришел к зданию суда, если он туда отправил пристава для моей принудительной доставки к нему?" – сказал Атаманчук.

Автор иска, Валерий Баев, на суде отсутствовал. На процессе были судья, секретарь, прокурор и Владимир Атаманчук. "Я решил заявить судье Радченко отвод и сделал это, высказав опасение что судья политически мотивирован осудить меня и вынести обвинительный приговор, даже не вникая в суть дела. Отвод судья выслушал со всеми доводами и отклонил его", – отметил активист.

Прокурор заявил, что наличие портрета Сталина в кабинете судьи не является политической ангажированностью. Далее Атаманчук заявил еще ряд ходатайств, в том числе о проведении экспертизы его слов в адрес Баева, взятых за основу обвинения. Судья в этом также ему отказал, заявив, что ему экспертиза не нужна, рассказал активист.

Кроме того, судья отказал Атаманчуку и в ходатайстве о проведении предварительных судебных слушаний. Далее судья закрыл судебное заседание и перенес его на 13 декабря на 10 часов. "В новой повестке, которую я попросил его выписать, он написал, что суд будет на территории и в помещении полиции. На этой ноте первый судебный процесс закончился", – рассказал Атаманчук.

Я отказался от отправки в зону СВО и ушел.

После суда, по словам активиста, его завели в кабинет одного из полицейских, где предложили подписать документ об отправке в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. "Я естественно отказался и ушёл", – сказал Атаманчук.

Дежурный в полиции подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что из-за того, что здание суда сгорело, некоторые процессы действительно проходят в задании полиции.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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