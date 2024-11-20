Вызов в сгоревшее здание суда в Сочи удивил активиста

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Сочинский активист Владимир Атаманчук вызван повесткой на заседание по его делу в здание суда, закрытое после пожара.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября 72-летний активист из Сочи Владимир Атаманчук получил смс-уведомление из суда Лазаревского района о том, что заседание по его уголовному делу о неуважении к суду назначено на 23 ноября.

19 ноября Владимир Атаманчук получил бумажную повестку и смс-сообщение о том, что он вызван на заседание суда, которое назначено на 22 ноября в Лазаревском райсуде по адресу улица Победы, 69.

Где находится суд и судья, который меня вызывает, спросить было некого

"Зная, что здание горело, я решил сегодня [19 ноября] съездить и удостовериться, что суд будет в сгоревшем здании. Но когда приехал, там никого не было, и входная дверь была заколочена. Где находится суд и судья, который меня вызывает, спросить было некого», - рассказал Владимир Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

В тот же день он написал заявление на имя председателю краевого суда. «Здание суда на сегодня не функционирует, оно сгорело частично, входная дверь забита. Объявление о том, куда переехал суд, на двери суда отсутствует. Полагаю, что судья мне специально высылает такие повестки с целью усугубить мою вину за "неуважение к суду". Ранее он вынес абсолютно незаконное решение, обвинив меня в клевете, которое я обжалую в 4-м кассационном суде… Прошу вас сообщить, по какому адресу я должен явиться в Лазаревский райсуд г. Сочи для рассмотрения моего уголовного дела», - написал он в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Атаманчук сообщил, что по совету адвокатов решил прийти в указанное место к сгоревшему суду в назначенное время. Там он планирует сфотографироваться с повесткой на фоне заколоченной двери, чтобы его не обвинили в «неявке в суд и в неуважении к суду».

Согласно информации на сайте Лазаревского райсуда, суд расположен по единственному адресу - Сочи, ул. Победы, д. 69.

Здание Лазаревского районного суда закрыто "ввиду пожара", подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Прием и выдача документов в Лазаревском суде приостановлены

"Прием и выдача документов в Лазаревском суде приостановлены. Суд перенесен из Сочи в Туапсе. Граждане могут подавать документы через почту по адресу: Туапсе, улица Победы, 22, с пометкой «В Лазаревский районный суд Сочи». Желающие также могут прийти с обращением лично в новое временное здание суда по тому же адресу в Туапсе. Но в Сочи находится дежурный судья в Лазаревском районе, он принимает в судебном участке № 96 на улице Родниковая, 23", - сказал он.

Представитель суда затруднился пояснять, куда именно должен прийти человек, вызванный повесткой на адрес сгоревшего здания суда.

Напомним, дело о неуважении к суду было возбуждено в отношении Владимира Атаманчука после жалобы потерпевшего по делу о клевете. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, активисту не сообщили.

Отсутствие этой информации в постановлении о возбуждении дела противоречит законам, заявили юристы. Сам Атаманчук счел новое дело продолжением преследования за пацифистскую позицию.

Ранее Атаманчук был обвинен в дискредитации военных. 11 ноября 2023 года следствие закрыло это дело, но возбудило в отношении Атаманчука уголовное дело о клевете на депутатов, общественного деятеля и юриста. Активист вину не признал, назвал дело сфабрикованным, а в марте заявил о подлоге в протоколах судебных заседаний. 12 апреля суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и выплате компенсации в 40 тысяч рублей одному из потерпевших. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

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