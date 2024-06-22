Оставлен в силе приговор Владимиру Атаманчуку

22 июня 2024, 03:52

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Апелляционный суд в Сочи оставил в силе приговор активисту Владимиру Атаманчуку, который был признан виновным в клевете и приговорен к 200 часам обязательных работ.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Сочи приговорил 12 апреля 72-летнего активиста Владимира Атаманчука к 200 часам обязательных работ, признав виновным в клевете. Кроме того, он должен выплатить 40 тысяч рублей компенсации одному из потерпевших. 25 мая Атаманчук подал апелляцию. Один из потерпевших по делу Валерий Баев подал возражение на апелляцию.

11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. В январе дело Атаманчука поступило в суд. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба. Активист назвал дело сфабрикованным, а в марте заявил о подлоге в протоколах судебных заседаний. На заседании 11 апреля гособвинитель попросил назначить Атаманчуку 240 часов обязательных работ.

21 июня апелляционный суд в Лазаревском районе Сочи огласил решение по апелляционной жалобе сочинского врача и активиста Владимира Атаманчука, оставив в силе приговор от 12 апреля. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Владимир Атаманчук.

По его словам, никто из потерпевших на суд не явился, на заседании были только судья, секретарь, он сам и его адвокат Ирина Желтухина.

«Они мне за эти два года реально подкосили здоровье. Я сам лечил людей всю жизнь и не понимаю, кто дает право представителям правоохранительных органов и судьям отнимать это здоровье у других», - сказал Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

Он настаивает, что дело о клевете «было сфабриковано от корки до корки». На суде он выступил с последним словом и заявил, что никаких листовок не печатал и не распространял. "Судья, который совещался сам с собой всю ночь с 20 на 21 июня, вышел и сказал, что он оставляет приговор в силе», - рассказал Атаманчук.

Адвокат Ирина Желтухина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что суд действительно длился двое суток. «20 июня судья Радченко заслушал меня и моего подзащитного. Мы возражали против обвинительного приговора, так как в обвинении нет состава и события преступления, нет доказательной базы, что эти действия совершал Владимир Атаманчук. Мы просили вынести либо оправдательный приговор, либо вернуть дело на пересмотр в суд первой инстанции. Судья нас обоих внимательно выслушал, сказал, что удаляется в совещательную комнату, и вернется в 11 часов утра 21 июня. Мы приехали с моим подзащитным в назначенное время. Судья вышел и огласил только резолютивную часть - оставить приговор в силе. И на этом все. 21 июня приговор вступил в силу. Атаманчук обязан отработать свои часы и выплатить потерпевшему Баеву 40 тысяч рублей. Если он это не сделает в добровольном порядке, то будет возбуждено исполнительное производство», -пояснила адвокат.

Владимир Атаманчук уверен, что его неприятности этим приговором не ограничатся. «С этого дня начнется новая фаза издевательств», - считает он. Активист также сообщил, что не намерен сдаваться и будет подавать кассационную жалобу.

Сотрудница канцелярии по уголовным делам Лазаревского суда Сочи пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что судья имеет право писать свой мотивировочный вердикт трое суток". "Поэтому получить мотивированный приговор Атаманчук сможет через трое суток, 24 или 25 июня", - сообщила она.

Напомним, что Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук ранее участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

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