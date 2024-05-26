Потерпевший по делу активиста Атаманчука подал возражения на его апелляцию

26 мая 2024, 02:17

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72-летний сочинский активист Владимир Атаманчук подал апелляцию на решение суда приговорить его к 200 часам обязательных работ по делу о клевете. По его словам, для пожилого человека это непосильная нагрузка. Один из потерпевших по делу Валерий Баев подал возражения на апелляцию Атаманчука.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Сочи приговорил 12 апреля 72-летнего активиста Владимира Атаманчука к 200 часам обязательных работ, признав виновным в клевете. Кроме того, он должен выплатить 40 тысяч рублей компенсации одному из потерпевших. Активист намерен обжаловать решение суда.

11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. В январе дело Атаманчука поступило в суд. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба. Активист назвал дело сфабрикованным, а в марте заявил о подлоге в протоколах судебных заседаний. На заседании 11 апреля гособвинитель попросил назначить Атаманчуку 240 часов обязательных работ.

25 мая врач и активист Владимир Атаманчук, приговоренный к обязательным работам по делу о клевете, получил по почте возражения на поданную им апелляцию от одного из потерпевших Валерия Баева, который требует оставить приговор в силе. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Владимир Атаманчук.

По его словам, одновременно с возражениями Баева он получил по почте очередной отказ в принятии мер реагирования к полицейским, которые незаконно сняли его с поезда и доставили в полицейский участок якобы за то, что он объявлен в розыск.

В своей апелляции Атаманчук указал, что 200 часов обязательных работ для 72-летнего пенсионера непозволительны для его возраста и здоровья. "Тем более что я не совершал то, в чем меня обвиняют, и суд это не доказал", - процитировал Ататанчук текст своей жалобы.

В жалобе он назвал "завышенным размер штрафа". "Выплатить 40 тысяч при пенсии чуть более 10 тысяч невозможно при отработке неоплачиваемых 200 часов", - добавил Атаманчук.

"Дело в апелляции еще не назначено из-за того, что еще поступают возражения на поданную Атаманчуком апелляцию", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь канцелярии суда.

Напомним, что Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук ранее участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

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