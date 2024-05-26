26 мая 2024, 02:17

Потерпевший по делу активиста Атаманчука подал возражения на его апелляцию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

72-летний сочинский активист Владимир Атаманчук подал апелляцию на решение суда приговорить его к 200 часам обязательных работ по делу о клевете. По его словам, для пожилого человека это непосильная нагрузка. Один из потерпевших по делу Валерий Баев подал возражения на апелляцию Атаманчука.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Сочи приговорил 12 апреля 72-летнего активиста Владимира Атаманчука к 200 часам обязательных работ, признав виновным в клевете. Кроме того, он должен выплатить 40 тысяч рублей компенсации одному из потерпевших. Активист намерен обжаловать решение суда.

11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. В январе дело Атаманчука поступило в суд. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба. Активист назвал дело сфабрикованным, а в марте заявил о подлоге в протоколах судебных заседаний. На заседании 11 апреля гособвинитель попросил назначить Атаманчуку 240 часов обязательных работ.

25 мая врач и активист Владимир Атаманчук, приговоренный к обязательным работам по делу о клевете, получил по почте возражения на поданную им апелляцию от одного из потерпевших Валерия Баева, который требует оставить приговор в силе. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Владимир Атаманчук.

По его словам, одновременно с возражениями Баева он получил по почте очередной отказ в принятии мер реагирования к полицейским, которые незаконно сняли его с поезда и доставили в полицейский участок якобы за то, что он объявлен в розыск.

В своей апелляции Атаманчук указал, что 200 часов обязательных работ для 72-летнего пенсионера непозволительны для его возраста и здоровья. "Тем более что я не совершал то, в чем меня обвиняют, и суд это не доказал", - процитировал Ататанчук текст своей жалобы.

В жалобе он назвал "завышенным размер штрафа". "Выплатить 40 тысяч при пенсии чуть более 10 тысяч невозможно при отработке неоплачиваемых 200 часов", - добавил Атаманчук.

"Дело в апелляции еще не назначено из-за того, что еще поступают возражения на поданную Атаманчуком апелляцию", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь канцелярии суда.

Напомним, что Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук ранее участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сочинский активист Атаманчук попросил об удалении из списка избирателей", "Атаманчук пожаловался в Следком на действия сочинского силовика", "Атаманчук назвал сфабрикованным дело о клевете".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 мая 2024, 03:16

26 мая 2024, 01:18

26 мая 2024, 00:19

  • Опубликовано видео из квартиры Лечи Алханова в Санкт-Петербурге

    Силовики после штурма квартиры открывшего огонь по полицейским Лечи Алханова нашли несколько единиц оружия, следует из видео с места событий. Алханов умер после штурма в результате контузии, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, уроженец Чечни был неоднократно судим, в том числе за убийство.

25 мая 2024, 23:24

25 мая 2024, 22:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи