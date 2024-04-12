12 апреля 2024, 01:19

Обвинитель запросил для Атаманчука обязательные работы по делу о клевете

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На заседании в мировом суде Лазаревского района Сочи представитель обвинения попросил суд назначить пенсионеру Владимиру Атаманчуку 240 часов обязательных работ в качестве наказания за клевету "на уважаемых людей". Сам Атаманчук категорически отверг обвинение. 

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. В январе дело Атаманчука поступило в суд. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба. Активист назвал дело сфабрикованным, а в марте заявил о подлоге в протоколах судебных заседаний.

Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук ранее участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

11 апреля мировой суд Лазаревского района провел предпоследнее заседание по уголовному делу 72-летнего Владимира Атаманчука, обвиняемого в клевете на политических деятелей Сочи и края. Копия речи защитницы Атаманчука и последнего слова подсудимого имеется в распоряжении “Кавказского узла”. 

На заседании 11 апреля прокурор просил суд назначить Атаманчуку 240 часов обязательных работ. Суд ранее заслушал показания потерпевших и привлеченных ими свидетелей: они утверждали, что на видео «человек, кажется похожий на Атаманчука». Эти показания обвинитель счел достаточным доказательством его вины. 

Защитница Ирина Желтухина, предоставленная Атаманчуку «Кавказским узлом» сообщила суду, что вина ее подзащитного не нашла подтверждения в ходе судебного следствия. Она отметила, что на видео запечатлен мужчина со спины, который разбрасывает листовки по почтовым ящикам и если даже предположить, что этим человеком был Атаманчук, в самом тексте листовок нет ничего порочащего потерпевших. 

Сам Владимир Атаманчук в последнем слове категорически отверг, что на видео запечатлен он. Он так  же обратил внимание суда, что местом преступления определен поселок Дагомыс, переулок Мебельный, в то время как по запросу следователя была сделана распечатка его локализации в этот день. Она показала что в этот день и в это время Атаманчук в Дагомыссе не был, а находился в Лазаревской.

Атаманчук отметил, что даже не знал потерпевших и делить ему с ними было нечего: согласно версии следствия, он распространял листовки уже после того, как был снят с предвыборной гонки. Он указал, что из видео не очевидно, что мужчина раскладывает по ящикам именно “клеветнические листовки”, а не что-либо иное. Кроме того, ни следователь, ни прокурор, ни суд не интересовались происхождением листовок и не пытались установить, где Атаманчук их печатал. 

Он также обратил внимание суда, что следователь, закрыв одно дело, даже не извинился перед ним: как полагает Атаманчук, было решено завести новое дело против заведомо невинового, чтобы не встал вопрос о компенсации за неправомерное преследование ранее. Атаманчук настаивал, что не потерпевшие обратились к следователю по поводу распространения листовок, а сам следователь обратился к ним как к известным людям.

Суд, выслушав последнее слово Владимира Атаманчука, назначил итоговое заседание для оглашения приговора на 12 апреля.

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Примечание:

"Сочинский активист Атаманчук попросил об удалении из списка избирателей", "Атаманчук пожаловался в Следком на действия сочинского силовика", "Атаманчук назвал сфабрикованным дело о клевете".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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