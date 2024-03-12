Атаманчук заявил о фальсификации протоколов судебных заседаний

12 марта 2024, 20:43

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Защита запросила протоколы судебных заседаний по делу сочинского активиста Владимира Атаманчука, так как в одном протоколе, который уже удалось получить, обнаружились слова и фразы с обвинительным уклоном, которые не звучали в ходе заседания.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. 21 января стало известно, что дело Атаманчука передано в суд. Активист назвал его сфабрикованным. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука возместить 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба.

Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края год назад. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

Сегодня в мировом суде Лазаревского района состоялось очередное заседание по уголовному делу 72-летнего Владимира Атаманчука, обвиняемого в клевете в отношении политических деятелей Сочи и края

По словам адвоката Владимира Атаманчука Ирины Желтухиной, сегодня суд успел заслушать показания только одной потерпевшей: депутата Законодательного собрания Краснодарского края от партии ЛДПР Вероники Иванниковой. По словам адвоката, "потерпевшая сообщила, что в августе прошлого года она подала заявление в полицию о том, что у неё есть листовка с фото Атаманчука, в которой о ней написаны "небылицы". Однако в материалах дела такого заявления нет. Потерпевшая кандидат от партии "Новые люди" Вероника Скрипаль в суд не явилась. Свидетель Барыло так же не явился, хотя на него был оформлен привод. Прокурор предложил их в суд не вызывать", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что в действиях ее подзащитного нет состава преступления, так как даже если предположить, что именно он писал и расклеивал листовки, то доказательств того, что у него был умысел на распространение именно недостоверной информации у обвинения нет. "То есть если человек искренне распространял информацию, полагая что она достоверная, то статья о клевете к нему неприменима, потому что он добросовестно заблуждался. Но наши оппоненты, гособвинитель и судья пока не хотят этого слышать , хотя процесс доказывания умысла лежит именно на стороне обвинения", - пояснила Желтухина.

Владимир Атаманчук заявил корреспонденту, что у него не было не только умысла, но он вообще не совершал то, в чем его обвиняют и впервые увидел листовку в кабинете следователя. Активист отметил, что считает свое дело сфальсифицированным сначала следователем, а теперь судьей через протоколы судебных заседаний.

Желтухина сообщила, что она запросила протоколы судебных заседаний, для сверки с аудиозаписями, которые ведет сторона защиты, потому что от правильности записей в протоколы судебных заседаний получаемой судом информации зависит судьба ее подзащитного. "Протокол является одним из источников доказательств по делу и поэтому очень важно записывать четко показания всех участников процесса", - уточнила она.

Атаманчук отметил, что после заявления адвоката о выдаче протокола от 26 февраля 7 марта получил его, в нем он увидел неточности. "Я подал замечания на протокол, где просил их удостоверить, но судья по истечении пяти суток отказалась реагировать на эти замечания", -рассказал Атаманчук.

По его словам, судья и секретарь вписывают в протокол слова и фразы, которые носят обвинительный уклон со стороны участников процесса, хотя они эти слова и фразы либо вообще не произносили, либо произносили в ином контексте. По словам Атаманчука он запросил все протоколы всех заседаний, но пока ему их не выдали.

Адвокат подтвердила что закон отводит пять суток суду на удостоверение замечаний на протокол, либо отказе в этом. Она так же сообщила что суд подходит к заключительной фазе. "Осталось заслушать еще несколько свидетелей, слово прокурора, подсудимого и потом оглашение обвинительного или оправдательного приговора", - заключила Желтухина.

Она так же отметила, что суд был назначен ранее 5 марта, но так как потерпевшая Иванникова и свидетель Барыло по вызову не явились, то заседание перенесли на сегодня, но оно было прервано в связи с эвакуацией. Она так же отметила, что это не первая эвакуация и сообщение о минировании в судах Сочи на ее практике. "Возможно, что так проводятся учения на случай терактов", - предположила адвокат.

Владимир Атаманчук по поводу минирования суда рассказал, что "в ходе процесса после допроса Иванниковой зашел судебный пристав и сообщил что помещение суда заминировано. Нам сказали всем выйти из суда. Сотрудники суда и участники процесса все вышли и стояли на улице 15 минут. Приехала полиция и ничего, конечно, они не нашли и уехали. Закончилось всё около 13 часов". При этом он отметил, что судебный участок располагается на первом этаже 100-квартирного жилого дома. "Если действительно была угроза минирования, то почему не эвакуировали жильцов? Получается, что главное было спасти сотрудников суда от предполагаемого взрыва, но не несколько десятков обычных жителей пятиэтажки?", - спросил Атаманчук.

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