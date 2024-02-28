Потерпевший по делу Атаманчука подал иск за моральный вред

28 февраля 2024, 03:16

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Один из потерпевших по делу сочинского активиста Владимира Атаманчука, обвиняемого в клевете, подал иск о возмещении морального вреда на 100 тысяч рублей. При этом ни адвокат, ни сам Атаманчук не смогли получить в суде копию иска.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. 21 января стало известно, что дело Атаманчука передано в суд. Активист назвал его сфабрикованным.

Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края год назад. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

26 февраля состоялось очередное заседание суда по делу Владимира Атаманчука, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Ирина Желтухина.

Заседания откладывались дважды по погодным условиям, так как из-за селевого потока невозможно было добраться из Центрального района Сочи в Лазаревский. «На судебном заседании 26 февраля была замена на нового прокурора. Явился один потерпевший Валерий Баев и три свидетеля обвинения. Суд разрешил потерпевшему Баеву опросить еще одного его свидетеля - библиотекаря, которая якобы опознала со спины Атаманчука, что он раскладывал листовки в почтовые ящики. Но что именно за листовки, она ответила, что не видела. Могу сказать, что с начала процесса были нарушены права Атаманчука на разъяснение обвинения, согласно п. 4 ст. 316 УПК РФ. Когда судья традиционно, по протоколу спросила Атаманчука: "Понятно ли вам обвинение?", мой подзащитный ответил: «Нет». По процедуре судья должна была разъяснить обвиняемому обвинение, но она быстро свернула этот вопрос и задала следующий процедурный вопрос: "Вы признаёте вину?" Атаманчук ответил: «Нет, не признаю». Затем суд опросил потерпевшего Валерия Баева. Тот фактически по существу обвинения ничего конкретного не сказал и предъявил иск к Атаманчуку на 100 000 рублей, который судья нам не выдала. Хотя мы обязаны ознакомиться с этим иском с момента его принятия судом», - рассказала Желтухина.

Она также отметила, что потерпевший не пояснил, как именно и чем ему был нанесен моральный вред на такую сумму. Адвокат Атаманчука, анализируя обвинение, обратила внимание на то, что потерпевшие не считали себя таковыми и заявлений не писали. Потом их вызвали в органы для дачи показаний и написания заявления, что свидетельствует о том, что инициатива возбудить дело лежала на следователе, а не на потерпевших.

Желтухина также подчеркнула, что статья, по которой обвиняют Атаманчука, содержит в себе условие умысла обвиняемого или подсудимого. «Даже если предположить, что мой подзащитный сам печатал эти листовки и сам их распространял, то какой умысел у него мог быть и в чем он заключался? Сами потерпевшие не отрицают, что поддерживают СВО и действительно выдвигали свои кандидатуры от партий ЛДПР, КПРФ и "Новые люди" на выборах», - отметила адвокат.

По ее мнению, в деле, кроме показаний свидетелей, которые видели Атаманчука со спины в подъезде дома, нет доказательств, что это был действительно он, нет м подтверждения, что он заказывал эти листовки в типографии и они были там отпечатаны. «Работник типографии сказал, что таких листовок они не печатали», - сказала Желтухина.

По словам Владимира Атаманчука, иск Баева на 100 тысяч рублей ему не выдали в суде, сославшись на отсутствие решения судьи. Ирина Желтухина считает подачу и принятие иска преждевременными, так как вина ее подзащитного не доказана и суд находится только на начальной стадии следствия.

Корреспонденту "Кавказского узла" связалась с потерпевшими по делу, они заявили, что поддержат решение суда. «Как решит суд, так и будет. Если он виноват, то его накажут, а если не виноват, - то оправдают», - сказала депутат ЗСК от партии ЛДПР Вероника Иванникова. Ее версию поддержала Вероника Скрипаль и Валерий Баев. Иванников и Скрипаль от участия в суде отказались и написали заявление о рассмотрении дела Атаманчука в их отсутствие.

Валерий Баев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что подал иск. «Да я в процессе подал иск к Атаманчуку на 100 000 рублей», - сказал он. Баев считает, что суд при вынесении приговора должен сразу рассмотреть и его иск.

Владимир Атаманчук также прокомментировал листовки, распространение которых ему вменяется. По его словам, впервые он увидел их в кабинете следователя. «Эту листовку, что он мне показал, я вообще увидел впервые и впервые прочитал текст на ней про Иванникову, Скрипаль и Баеву, который, естественно, не писал [...] Нет даже указания на типографию и тираж этих листовок», - сказал он.

По его мнению, у уголовного преследования есть политические мотивы. «Мне, в принципе, цель этой новой, уже коллективной атаки на меня ясна - лишить меня права на реабилитацию с последующей дискредитацией, если я пойду на следующие выборы. Мне ведь неоднократно давали понять, что такие люди, как я, власти в депутатах не нужны», - предположил Атаманчук.

В мировой судье секретарь сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание по делу Атаманчука запланировано на 4 марта.

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