Владимир Атаманчук приговорен к обязательным работам

13 апреля 2024, 00:45

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Суд в Сочи приговорил 72-летнего активиста Владимира Атаманчука к 200 часам обязательных работ, признав виновным в клевете. Кроме того, он должен выплатить 40 тысяч рублей компенсации одному из потерпевших. Активист намерен обжаловать решение суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. В январе дело Атаманчука поступило в суд. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба. Активист назвал дело сфабрикованным, а в марте заявил о подлоге в протоколах судебных заседаний. На заседании 11 апреля гособвинитель попросил назначить Атаманчуку 240 часов обязательных работ.

Владимир Атаманчук 24 октября рассказал, что силовики пообещали возбудить в отношении него уголовное дело о клевете по жалобе двух жителей, с которыми Атаманчук ранее участвовал в выборах в ЗСК Краснодарского края. Активист отметил, что силовики ему предлагали признать вину в клевете в обмен на прекращение дела о дискредитации армии. Адвокат Роман Клыков подчеркнул, что оказывать давление на обвиняемого, чтобы он оговорил себя, недопустимо.

12 апреля сочинский мировой судья огласил приговор 72-летнему активисту Владимиру Атамунчуку по делу о клевете. Атаманчук приговорен к 200 часам обязательных работ, также он должен выплатить 40 тысяч рублей потерпевшему Баеву. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Владимир Атаманчук.

"Судья была не беспристрастна. Это чувствовалось всегда, что она нацелена на обвинительный приговор, полагаю, прекрасно понимая, что я это преступление не совершал, ведь за руку меня никто не ловил, а придраться можно и к телеграфному столбу, если кому-то померещится что это был я", - заявил он.

Решение суда возмутило Атаманчука. "200 часов я, 72 летний пенсионер, вынужден буду работать бесплатно. Позволят ли мне это мой возраст и здоровье?" - задается он вопросом.

Завышенным он назвал и размер штрафа, отметив, что выплатить 40 тысяч при пенсии чуть более 10 тысяч непросто. "Я должен ничего ни есть и не пить в течение четырех месяцев, чтобы расплатиться с Баевым. При этом 200 часов работ вообще никак не оплачиваются", - отметил он, добавив, что намерен обжаловать решение в вышестоящем суде.

Адвокат Атаманчука Ирина Желтухина считает решение суда несправедливым. Корреспонденту "Кавказского узла" она сказала, что другие двое потерпевших не намерены подавать жалобы и материальные иски.

Секретарь канцелярии суда рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что мотивированное решение судья изготовила и выдала сторонам после оглашения приговора. "Жалобу на приговор можно подать в течении 10 суток", - добавила она.

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