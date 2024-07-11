Юристы указали на нарушение прав Атаманчука

11 июля 2024, 00:08

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Сочинский активист Владимир Атаманчук не смог добиться от следователя информации, какие именно его слова стали поводом для возбуждения уголовного дела о неуважении к суду. Отсутствие этой информации в постановлении о возбуждении дела противоречит законам, заявили юристы.

Как писал "Кавказский узел", дело о неуважении к суду возбуждено против сочинского пенсионера Владимира Атаманчука по жалобе потерпевшего по делу о клевете. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, активисту не сообщили. Он считает новое дело продолжением преследования за пацифистскую позицию.

11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. В январе дело Атаманчука поступило в суд. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба. Активист назвал дело сфабрикованным, а в марте заявил о подлоге в протоколах судебных заседаний. 12 апреля суд в Сочи приговорил 72-летнего активиста Владимира Атаманчука к 200 часам обязательных работ. Кроме того, он должен выплатить 40 тысяч рублей компенсации одному из потерпевших. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Адвокат по просьбе Владимира Атаманчука 10 июля передал ему постановление о возбуждении уголовного дела, однако в нем не оказалось информации, в чем именно заключается неуважение к суду. Атаманчук рассказал, что обратился к Юлии Еременко, которая возбудила дело. "Я попросил ее дать мне копию заявления потерпевшего по предыдущему делу Валерия Баева, чтобы понимать, что он счел неуважением к суду или вписать слова или действия, которыми я якобы проявил неуважение к суду, в постановление, Еременко мне отказала в этом в категоричной форме", - рассказал Атаманчук.

"В ходе судебного заседания во время прений Атаманчук В.Л., действуя умышленно, публично,<...> проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства — потерпевшего Баева В.В., чем унизил его честь и достоинство", — указано в документе (имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Сами слова, которые Баев счел оскорбительными, в постановлении не приведены.

Тогда он, по его словам, принял решение поехать в Лазаревский районный суд и там ознакомиться с делом, чтобы взять аудиопротоколы судебного заседания, но когда он приехал в суд около полудня, то в здании был пожар. "Вся крыша была охвачена огнем. Валили черные клубы дыма. Люди были эвакуированы из суда", - рассказал Владимир Атаманчук. Он спросил у одного из эвакуированных сотрудников, что с уголовными делами, на что тот ему ответил, что, по всей вероятности, уже все дела сгорели.

Пожар в здании Лазаревского районного суда возник 10 июля. Он достиг 600 квадратных метров, пожарным удалось потушить огонь, сообщил 10 июля ТАСС.

Владимир Атаманчук заявил, что не знает, в чем именно заключается обвинение: "Я никаких бранных нецензурных слов не произносил в адрес Баева. Я лишь высказал о нем свое оценочное суждение", - подчеркнул он.

Оскорбление - это неприличная форма высказываний, что является обязательным признаком состава данного правонарушения, указала адвокат Ирина Желтухина, присутствовавшая на заседании, в ходе которого по версии Баева, Атаманчук оскорбил его.

Кроме того, под оскорбление попадают непристойные шутки, нецензурная брань и оскорбительные жесты в адрес конкретного лица. Оскорбление может быть высказано в устной или письменной форме, подчеркнула адвокат. По ее мнению, никаких неприличных высказываний в речи Атаманчука не было. Она подчеркнула, что не понимает, почему понадобилось возбуждать еще одно уголовное дело, хотя, если даже допустить, что оскорбления были, есть административная статья 5.61 КоАП РФ, которая наказывает за это. Желтухина добавила, что в постановлении должны быть вписаны слова, которые дознаватель посчитала оскорбительными и неуважительными к суду.

Адвокат Сергей Костюк согласился с мнением коллеги. Он отметил, что когда он работал прокурором, следователи всегда писали в своих постановлениях, какие именно слова или действия являются оскорбительными и неуважительными. Также проводились филологические экспертизы, чтобы определить, есть ли оскорбление или это оценочное суждение, за что ответственность не наступает.

"В постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 297 УК РФ "Неуважение к суду" обязательно должно быть указано, чем именно было проявлено неуважение к суду. Это требование вытекает из ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). К примеру, из статьи 140 УПК РФ "Поводы и основания для возбуждения уголовного дела". "В постановлении должны быть конкретизированы обстоятельства, которые указывают на признаки состава преступления", - отметил Костюк.

Также статья 146 УПК РФ "Постановление о возбуждении уголовного дела" указывает, что постановление должно содержать описание преступления, указывая на конкретные действия (или бездействие), которыми было совершено это преступление, добавил он. "К примеру, если это нецензурная брань, то следователь так и должен писать", - подчеркнул адвокат.

Статья 144 УПК РФ "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" предусматривает, что в рамках предварительной проверки сообщения о преступлении органы предварительного расследования обязаны собрать и зафиксировать конкретные факты и обстоятельства, указывающие на наличие признаков преступления. "В постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 297 УК РФ необходимо детально указать, в чем конкретно выразилось неуважение к суду. Это может включать: конкретные слова или выражения, которые были сказаны; действия, которые были совершены; обстоятельства, при которых произошли данные действия (например, место, время, участники)", - сказал Костюк.

Указание конкретных фактов и обстоятельств является необходимым для того, чтобы обеспечить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела; защиту прав и законных интересов всех участников процесса и возможность объективной проверки и оценки действий подозреваемого (обвиняемого) в ходе дальнейшего расследования и судебного разбирательства, пояснил он.

Костюк рекомендовал Владимиру Атаманчуку обжаловать данное постановление прокурору, указав нарушение его права знать, в чем именно его обвиняют.

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