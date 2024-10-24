Дошло до суда новое дело Владимира Атаманчука

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Сочинский активист Владимир Атаманчук отрабатывает наказание по делу о клевете в качестве дворника в больнице, где он до пенсии работал врачом. Новое дело против Атаманчука, о неуважении к суду, начнут рассматривать 23 ноября. Пенсионер надеется, что суд и потерпевший примут его извинения за эмоциональные высказывания.

Как писал "Кавказский узел", дело о неуважении к суду возбуждено против сочинского пенсионера Владимира Атаманчука после жалобы потерпевшего по делу о клевете. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, активисту не сообщили, отсутствие этой информации в постановлении о возбуждении дела противоречит законам, заявили юристы. Сам Атаманчук считает новое дело продолжением преследования за пацифистскую позицию.

11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. В январе дело Атаманчука поступило в суд. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба. Активист назвал дело сфабрикованным, а в марте заявил о подлоге в протоколах судебных заседаний. 12 апреля суд в Сочи приговорил 72-летнего активиста Владимира Атаманчука к 200 часам обязательных работ. Кроме того, он должен выплатить 40 тысяч рублей компенсации одному из потерпевших. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

72-летний активист из Сочи Владимир Атаманчук 23 октября получил смс-уведомление из суда Лазаревского района о слушаниях по новому уголовному делу о неуважении к суду. Слушания начнутся через месяц, 23 ноября, сообщил Атаманчук корреспонденту “Кавказского узла”.

Пенсионер отметил, что получил сообщение из суда во время отработки наказания по предыдущему уголовному делу, о клевете на депутатов, общественного деятеля и юриста. «Из одного уголовного дела сразу попадаю в другое», - констатировал Атаманчук.

По словам Атаманчука, в рамках обязательных работ по приговору суда он ежедневно с 8 до 12 дня часов безвозмездно подметает большой двор больницы №1 в Лазаревском районе Сочи, где до пенсии он работал врачом. Главврач больницы принял его на работу дворником по уведомлению службы приставов, его отработка 200 обязательных часов полностью идет на счет государства. Бывшие коллеги Атаманчука, которые еще продолжают работать в больнице, были удивлены, что он теперь работает дворником, в связи с чем активисту пришлось объяснять им ситуацию.

Пенсионер полагает, что его умышленно отправили отбывать наказание по месту бывшей работы, чтобы коллеги “смотрели на него как на уголовника”, но в действительности бывшие коллеги и пациенты относятся к его труду с большим уважением, а к ситуации с пониманием. Чтобы прибыть на отработку, Атаманчук каждое утро встает в 6 часов и около получаса едет на велосипеде в больницу.

Атаманчук приступил к работе 1 сентября, наказание закончится к 1 декабря. По его подсчетам, из 200 часов, назначенных приговором суда, он отработал уже 80. «Работа тяжелая, тем более для 72-летнего пенсионера. Сейчас осенняя пора, во дворе масса листьев, одни подметешь и уберешь, другие следом падают, но я стараюсь делать работу хорошо», - сказал активист.

По словам Владимира, во время работы он с горечью думает о политзаключенных, которые находятся в тюрьмах за свои высказывания и убеждения, подвергаются пыткам и лишены медпомощи. «Понимаю, какой я счастливый человек, что мету двор, а не сижу в застенках и никто меня не пытает», - добавил он.

Атаманчуку удалось ознакомиться с материалами дела о неуважении к суду и найти слова, которые ему вменяют. Активист отметил, что он лично не помнит, чтобы делал такое высказывание, однако они записаны в протоколе судебного заседания. «Я не буду называть эти слова, указанные в протоколе, но их смысл сводился к тому что я считаю (потерпевшего) непорядочным человеком и не уважаю его. Возможно, что я на эмоциях и произнес подобное, естественно этого не следовало делать. Я намерен извиниться перед ним и впредь мне это будет уроком, подбирать более литературные слова, но мое мнение об этом человеке, естественно, останется неизменным. У него такое же отношение и ко мне и он имеет на это право, но слова, мы все, конечно, должны подбирать. Я надеюсь что суд вместе с (потерпевшим) Баевым примут мои извинения и на этом все закончится. А если нет, то буду и дальше работать на государство», - сказал Атаманчук корреспонденту “Кавказского узла”.

Секретарь суда Лазаревского района подтвердил корреспонденту, что уголовное дело о неуважении к суду против Атаманчука начнет рассматривать судья Радченко в 10 часов утра 23 ноября.

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