RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:16, 24 октября 2024

Дошло до суда новое дело Владимира Атаманчука

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинский активист Владимир Атаманчук отрабатывает наказание по делу о клевете в качестве дворника в больнице, где он до пенсии работал врачом. Новое дело против Атаманчука, о неуважении к суду, начнут рассматривать 23 ноября. Пенсионер надеется, что суд и потерпевший примут его извинения за эмоциональные высказывания. 

Как писал "Кавказский узел", дело о неуважении к суду возбуждено против сочинского пенсионера Владимира Атаманчука после жалобы потерпевшего по делу о клевете. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, активисту не сообщили, отсутствие этой информации в постановлении о возбуждении дела противоречит законам, заявили юристы. Сам Атаманчук считает новое дело продолжением преследования за пацифистскую позицию.

11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. В январе дело Атаманчука поступило в суд. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба. Активист назвал дело сфабрикованным, а в марте заявил о подлоге в протоколах судебных заседаний. 12 апреля суд в Сочи приговорил  72-летнего активиста Владимира Атаманчука к 200 часам обязательных работ. Кроме того, он должен выплатить 40 тысяч рублей компенсации одному из потерпевших. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

72-летний активист из Сочи Владимир Атаманчук 23 октября получил смс-уведомление из суда Лазаревского района о слушаниях по новому уголовному делу о неуважении к суду. Слушания начнутся через месяц, 23 ноября, сообщил Атаманчук корреспонденту “Кавказского узла”. 

Пенсионер отметил, что получил сообщение из суда во время отработки наказания по предыдущему уголовному делу, о клевете на депутатов, общественного деятеля и юриста. «Из одного уголовного дела сразу попадаю в другое», - констатировал Атаманчук. 

По словам Атаманчука, в рамках обязательных работ по приговору суда он ежедневно с 8 до 12 дня часов безвозмездно подметает большой двор больницы №1 в Лазаревском районе Сочи, где до пенсии он работал врачом. Главврач больницы принял его на работу дворником по уведомлению службы приставов, его отработка 200 обязательных часов полностью идет на счет государства. Бывшие коллеги Атаманчука, которые еще продолжают работать в больнице, были удивлены, что он теперь работает дворником, в связи с чем активисту пришлось объяснять им ситуацию. 

Пенсионер полагает, что его умышленно отправили отбывать наказание по месту бывшей работы, чтобы коллеги “смотрели на него как на уголовника”, но в действительности бывшие коллеги и пациенты относятся к его труду с большим уважением, а к ситуации с пониманием. Чтобы прибыть на отработку, Атаманчук каждое утро встает в 6 часов и около получаса едет на велосипеде в больницу.  

Атаманчук приступил к работе 1 сентября, наказание закончится к 1 декабря. По его подсчетам, из 200 часов, назначенных приговором суда, он отработал уже 80. «Работа тяжелая, тем более для 72-летнего пенсионера. Сейчас осенняя пора, во дворе масса листьев, одни подметешь и уберешь, другие следом падают, но я стараюсь делать работу хорошо», - сказал активист. 

По словам Владимира, во время работы он с горечью думает о политзаключенных, которые находятся в тюрьмах за свои высказывания и убеждения, подвергаются пыткам и лишены медпомощи. «Понимаю, какой я счастливый человек, что мету двор, а не сижу в застенках и никто меня не пытает», - добавил он. 

Атаманчуку удалось ознакомиться с материалами дела о неуважении к суду и найти слова, которые ему вменяют. Активист отметил, что он лично не помнит, чтобы делал такое высказывание, однако они записаны в протоколе судебного заседания. «Я не буду называть эти слова, указанные в протоколе, но их смысл сводился к тому что я считаю (потерпевшего) непорядочным человеком и не уважаю его. Возможно, что я на эмоциях и произнес подобное, естественно этого не следовало делать. Я намерен извиниться перед ним и впредь мне это будет уроком, подбирать более литературные слова, но мое мнение об этом человеке, естественно, останется неизменным. У него такое же отношение и ко мне и он имеет на это право, но слова, мы все, конечно, должны подбирать. Я надеюсь что суд вместе с (потерпевшим) Баевым примут мои извинения и на этом все закончится. А если нет, то буду и дальше работать на государство», - сказал Атаманчук корреспонденту “Кавказского узла”. 

Секретарь суда Лазаревского района подтвердил корреспонденту, что уголовное дело о неуважении к суду против Атаманчука начнет рассматривать судья Радченко в 10 часов утра 23 ноября.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:54, 23 октября 2024
Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат
06:56, 23 октября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
03:59, 23 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
19:53, 22 октября 2024
Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета
15:27, 22 октября 2024
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
13:51, 22 октября 2024
Блогер из Башкортостана осужден за видео о монументе "Родина-мать зовет!"
Все события дня
Новости
Зулкафи Кушербаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Яшкульского района от 22.10.24, https://t.me/yashkyl/25811
24 октября 2024, 00:17
Мобилизованный из Калмыкии убит в военной операции
23 октября 2024, 23:18
Аресты цыган снизили межэтническую напряженность в Иловле
23 октября 2024, 22:20
Прокурор предложил снизить наказание Гаджиеву, Тамбиеву и Ризванову
Теймур Керимов. Скриншот фото https://modern.az/az/news/203416/jurnalist-teymur-kerimov-aksiyani-dayandirdi
23 октября 2024, 21:24
Отклонено ходатайство Теймура Керимова об отводе судьи
Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге. Стоп-кадр видео из YouTube-канала "Имеди ТВ" от 23.10.24, https://www.youtube.com/watch?v=Yx1X5rUu_eU
23 октября 2024, 20:30
"Грузинская мечта" на предвыборном митинге подтвердила курс на запрет оппозиции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Все блоги
Справочник
Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Оппозиционные политики Ника Мелия, Георгий Гахария, Михаил Саакашвили, Николоз Гварамия, Георгий Вашадзе, Мамука Хазарадзе (слева направо) на предвыборном плакате “Грузинской мечты”. Фото Инны Кукуджановой для “Кавказского узла” от 23.10.24.
23 октября 2024, 16:35
Оппозиция заявила о принуждении бюджетников к участию в провластном митинге в Тбилиси

Асламбек Эжаев на экране в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"
23 октября 2024, 14:50
Приговор книгоиздателю Эжаеву оставлен в силе вопреки доводам защиты

Шалва Папуашвили. Фото: парламент Грузии
23 октября 2024, 12:25
Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в подготовке переворота

Азиз Оруджев. Фото: www.zdg.md https://www.zdg.md/ru/?p=16406
22 октября 2024, 21:39
Супруга Азиза Оруджева потребовала обеспечить ему срочное лечение

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше