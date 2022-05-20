Владимир Атаманчук. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

20 мая 2022, 02:56

Сочинский активист оштрафован за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Сочи оштрафовал на 50 тысяч рублей координатора движения «Гражданская инициатива» Владимира Атаманчука за распространение листовок с пацифистскими надписями.

Как писал "Кавказский узел", жители Кубани, как и других регионов России, проводят акции протеста против спецоперации на Украине. После того, как в марта была введена административная и уголовная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, пикетчики, в том числе на Кубани, стали подвергаться преследованию и по этой статье. 18 мая стало известно, что силовики начали проверку по уголовной статье о дискредитации вооруженных сил России после второго пацифистского пикета Евгения Буханцева в Краснодаре.

Лазаревский суд Сочи назначил 50 тысяч рублей в качестве штрафа Владимиру Атаманчуку, сообщил 19 мая проект  "ОВД-Инфо"*. Из-за распространения листовок  с пацифистской надписью суд признал его виновным по статье о дискредитации вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП), отмечается в сообщении.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Комментариями Атаманчука или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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