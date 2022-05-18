Активисту из Краснодара угрожает уголовное дело после пацифистского пикета

18 мая 2022, 03:30

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Силовики начали проверку по уголовной статье о дискредитации вооруженных сил России после второго пацифистского пикета Евгения Буханцева в Краснодаре, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", жители Кубани, как и других регионов России, проводят акции протеста против спецоперации на Украине. 17 мая правозащитники сообщили, что полицейские задержали Евгения Буханцева, вышедшего на пацифистский пикет к зданию администрации Кубани.

Полиция в Краснодаре начала проверку по уголовной статье о дискредитации вооруженных сил России в отношении Евгения Буханцева, сообщил 17 мая со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна правозащитный проект "ОВД-Инфо*". Буханцева отпустили из отдела полиции с обязательством о явке, сказал адвокат.

Максимальное наказание по статье 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает пять лет лишения свободы.

Напомним, в апреле Буханцев был задержан у здания Кубанского государственного технологического института с плакатом, на котором было написано требование правдивой информации. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации действий российской армии.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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