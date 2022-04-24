24 апреля 2022, 20:40

Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский краевой суд оставил в силе постановление суда первой инстанции об аресте местного жителя Рената Хакимова за участие в пацифистской акции.

Как писал "Кавказский узел", жители Кубани регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине, после чего многие их участники привлекаются к ответственности, в том числе и по статьям о дискредитации российской армии.  22 апреля краснодарец Евгений Буханцев был признан виновным в дискредитации российской армии и оштрафован на 15 тысяч рублей. 23 апреля стало известно что Мария Исмайлова из Краснодарского края оштрафована на 35 тысяч рублей за текст на плакате, который признан дискредитирующим действия российской армии. В ходатайстве о проведении лингвистической экспертизы ей отказано.

Краснодарский краевой суд оставил в силе постановление о повторном нарушении правил участия в акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ) по делу местного активиста Рената Хакимова. Хакимова задержали во время акции 27 февраля с пацифистским плакатом. На следующий день ему назначили одни сутки ареста, после чего отпустили в зале суд,. сообщило сегодня "ОВД-инфо"* в своем Telegram-канале. 

Хакимов настаивал, что постановление является незаконным и нарушающим процессуальное право, но апелляция оставила его в силе, проинформировало 23 апреля издание "Кавказ Реалии"**.

На сайте Краснодарского краевого суда информация в разделе "Судебное делопроизводство" на 20.36 мск недоступна.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** издание включено Минюстом России в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд признал виновным жителя Волгодонска в дискредитации российских военных", "Арестован активист из Махачкалы Абдулкадир Исаев", "Активистка Алипат Султанбегова арестована на 10 суток".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 апреля 2022, 19:40

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