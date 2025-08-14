×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:44, 14 августа 2025

Власти Чечни использовали в пиаре поиски пропавшего мальчика

Адам Кадыров и отец погибшего мальчика (в центре). Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNTV8IVxU0p/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адам Кадыров перед камерами вручил помощь семье мальчика, тело которого спустя шесть дней найдено в Чечне, а фонд Кадырова не раз упоминался в контексте оказания помощи.

Как писал "Кавказский узел", тело пропавшего в Чечне семилетнего мальчика, поиски которого велись с 8 августа, найдено 13 августа в реке. Спасателям и силовикам в поисках помогали волонтеры из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ингушетии. 

Чеченская гостелерадиокомпания "Грозный" уже после обнаружения тела семилетнего мальчика опубликовала сюжет о том, как место поисков пропавшего семилетнего мальчика посетил 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. В сюжете подчеркиваются заслуги фонда имени Ахмата Кадырова в организации поисков мальчика, а Адам Кадыров вручает перед камерами отцу ребенка материальную помощь.

На пятые день поисков, 12 августа, когда в поисковой операции принимали участие уже множество людей, в том числе и волонтеры из соседних регионов другой сын главы Чечни, министр спорта Ахмат Кадыров заявил, что "коллектив Минспорта, а также всё спортивное сообщество республики готово присоединиться к поискам".

Глава Чечни Рамзан Кадыров также на пятый день после исчезновения мальчика , 12 августа,  сообщил в своем Telegram-канале, что дал поручение привлечь к работе по поиску ребенка "тысячи сотрудников МВД по ЧР, МЧС, Росгвардии, Министерства обороны и других ведомств".

Глава администрации села Верхний Наур Хусейн Лечиев заявлял, что к поискам мальчика подключилось очень много людей. "После пропажи Джабраила в Верхнем Науре собралось очень много людей, которые присоединились к поискам. Многие удивляются такому отклику", - привело его слова издание "Чечня сегодня".

По его словам, местные жители активно помогали волонтерам "Местное население также активно участвует. Они день и ночь стерегут берег реки и помогают волонтёрам.  <...> Местные жители и волонтеры в больших количествах привозят продовольствие и питьевую воду, что значительно поддерживает усилия по поиску мальчика", - рассказал Лечиев. Он поблагодарил власти Чечни и фонд Кадырова за оказанную помощь.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. С момента его основания президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета. Власти Чечни отчитались о многомиллиардных расходах фонда Кадырова на нужды военной операции на Украине. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Напомним, Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". Также к 17 годам Адам Кадыров получил должности руководителя службы безопасности главы Чечни, куратора университета спецназа имени Путина, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора по сбору помощи Палестине.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:44, 14 августа 2025
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
05:57, 14 августа 2025
Ограничения в аэропорту Волгограда отменены
02:56, 14 августа 2025
Мобилизованный из Северной Осетии убит на Украине
00:58, 14 августа 2025
Работа аэропорта Волгограда ограничена во второй раз за сутки
08:41, 13 августа 2025
Аэропорт Волгограда вернулся к приему и выпуску самолетов
07:55, 13 августа 2025
Три района Ростовской области подверглись атаке дронов
Все события дня
Новости
Ребенок тонет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:05, 13 августа 2025
Волонтеры с Северного Кавказа помогли в поисках пропавшего ребенка в Чечне
Седа Сулейманова. Фото: https://sksos.org/
17:10, 13 августа 2025
Правозащитники связали кампании по делу Сулеймановой с активностью чеченского Следкома 
Патроны и кровь. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 13 августа 2025
За неделю с 4 по 10 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе убиты 3 человека
Преподаватель, избивавший учеников в медресе в Гудермесе. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/crime/173189/
20:55, 12 августа 2025
Учитель частного медресе в Гудермесе попал под следствие после избиения учеников
Сайд-Ахмед Висангириев. Фото: https://vladtv.ru/society/165536/
16:34, 12 августа 2025
Висангириев рассказал адвокату о пытках и давлении в колонии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Здание парламента Абхазии после боёв сентября 1993 года. Автор фото: Yufereff Война в Абхазии (1992-1993): главные факты

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Машина скорой помощи на улицах Ростова-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_rostov_don/12809
14 августа 2025, 11:44
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 13 человек

Взрыв в Ростове-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tutina/10187
14 августа 2025, 10:44
Как минимум один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Дарья Полюдова. Фото: https://memohrc.org/
13 августа 2025, 19:09
Дарья Полюдова подверглась нападению в колонии

Окрестности улицы Ополченской в Волгограде после атаки дрона. 14 августа 2025 г. Фото: novostivolgograda.ru
13 августа 2025, 13:16
Волгоградцы получили разрешение вернуться в поврежденный атакой дрона дом

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше