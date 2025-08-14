Власти Чечни использовали в пиаре поиски пропавшего мальчика

Адам Кадыров перед камерами вручил помощь семье мальчика, тело которого спустя шесть дней найдено в Чечне, а фонд Кадырова не раз упоминался в контексте оказания помощи.

Как писал "Кавказский узел", тело пропавшего в Чечне семилетнего мальчика, поиски которого велись с 8 августа, найдено 13 августа в реке. Спасателям и силовикам в поисках помогали волонтеры из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ингушетии.

Чеченская гостелерадиокомпания "Грозный" уже после обнаружения тела семилетнего мальчика опубликовала сюжет о том, как место поисков пропавшего семилетнего мальчика посетил 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. В сюжете подчеркиваются заслуги фонда имени Ахмата Кадырова в организации поисков мальчика, а Адам Кадыров вручает перед камерами отцу ребенка материальную помощь.

На пятые день поисков, 12 августа, когда в поисковой операции принимали участие уже множество людей, в том числе и волонтеры из соседних регионов другой сын главы Чечни, министр спорта Ахмат Кадыров заявил, что "коллектив Минспорта, а также всё спортивное сообщество республики готово присоединиться к поискам".

Глава Чечни Рамзан Кадыров также на пятый день после исчезновения мальчика , 12 августа, сообщил в своем Telegram-канале, что дал поручение привлечь к работе по поиску ребенка "тысячи сотрудников МВД по ЧР, МЧС, Росгвардии, Министерства обороны и других ведомств".

Глава администрации села Верхний Наур Хусейн Лечиев заявлял, что к поискам мальчика подключилось очень много людей. "После пропажи Джабраила в Верхнем Науре собралось очень много людей, которые присоединились к поискам. Многие удивляются такому отклику", - привело его слова издание "Чечня сегодня".

По его словам, местные жители активно помогали волонтерам "Местное население также активно участвует. Они день и ночь стерегут берег реки и помогают волонтёрам. <...> Местные жители и волонтеры в больших количествах привозят продовольствие и питьевую воду, что значительно поддерживает усилия по поиску мальчика", - рассказал Лечиев. Он поблагодарил власти Чечни и фонд Кадырова за оказанную помощь.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. С момента его основания президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета. Власти Чечни отчитались о многомиллиардных расходах фонда Кадырова на нужды военной операции на Украине. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Напомним, Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". Также к 17 годам Адам Кадыров получил должности руководителя службы безопасности главы Чечни, куратора университета спецназа имени Путина, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора по сбору помощи Палестине.

