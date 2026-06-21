Поиски ингушского мальчика использованы властями Чечни для пиара

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Власти Чечни рапортовали о молитвах сыновей Кадырова за благополучный исход поисков 8-летнего мальчика в Ингушетии, а также об участии в поисках чеченских силовиков и чиновников.

Пропавшего мальчика ищут тысячи людей

15 июня в 12:30 в дежурную смену Главного управления МЧС России по РИ поступило сообщение о том, что в городе Карабулаке в реке Сунжа пропал 8-летний ребенок. В республике были организованы масштабные поиски. Поиск ведется живыми цепями по дну водоемов, сообщало МЧС по Ингушетии.

18 июня глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале отчитывался, что в поисках принимают участие 4 тысячи человек. На помощь пришли добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.

После стали появляться сведения об участии силовиков и чиновников из Чечни в поисках.

Замид Чалаев похвастался коллекцией наград и селфи с боевиком Командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев продемонстрировал в соцсети коллекцию из примерно 80 орденов и медалей, а также снимок с убитым боевиком.

Так, Замид Чалаев вместе с личным составом специального полка полиции имени Ахмата Кадырова прибыл в Ингушетию для оказания помощи в проведении поисково-спасательных мероприятий.

«С первых часов после прибытия бойцы спецполка активно включились в поисковую операцию. Проводится обследование прибрежной зоны и прочес русла реки на значительном протяжении. Для повышения эффективности задействованы значительные силы и средства подразделения». На местности работает взвод беспилотных летательных аппаратов специального полка", - привело сообщение пресс-службы подразделения ИА "Чечня сегодня".

Однотейповец Рамзана Кадырова Чалаев в июле 2019 года стал командиром полка имени Ахмата Кадырова. До этого назначения Чалаев занимал одну из руководящих должностей в этом подразделении. Путин присвоил ему звание Героя России вопреки информации о его причастности к грубым нарушениям прав человека в Чечне.

Вместе с Чалаевым в ситуационный штаб в Ингушетии выезжал и начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов, информирует ЧГТРК "Грозный".



Сайт «Чечня Сегодня» сообщил, что также в поисково-спасательной операции задействованы сотрудники республиканского МЧС, и в Ингушетию выезжал глава ведомства Алихан Цакаев. На приложенном к публикации видео Цакаев принимает рапорты, прохаживается по берегу и рассматривает карту в штабе.

Глава Чечни, отчитываясь о малом хадже своих сыновей и приближенных, сообщил, что Ахмат, Али и Адам "попросили Всемогущего Аллаха уберечь мальчика, помочь найти его, даровать терпение и силы его родным и близким, а также всем людям, принимающим участие в поисковой операции".

Сайт "Грозный информ" отчитался, что "Уполномоченный по правам человека в ЧР Мансур Солтаев совместно со своим коллегой — Уполномоченным по правам человека в Республике Ингушетия Ибрагимом Цечоевым — принял участие в поисково-спасательных работах". К сообщению приложены видео, на которых Солтаев обследует дно реки вместе с другими мужчинами.

Власти Чечни используют поиски мальчика для пиара

Читатель "Кавказского узла" привел мнение своего знакомого, который вместе со своими друзьями уже несколько дней помогают в поисках пропавшего мальчика,е. Так, участник спасательной операции считает, что чеченское руководство «влезает» в резонансные истории «для рекламы».

"Ребенка уже несколько дней ищут тысячи волонтеров из Ингушетии, Чечни, Дагестана, КБР, Ставрополья и других регионов, а «кадыровские начальники приезжают, чтобы попозировать перед камерами, потыкать пальцем в карты, раздать своим подчиненным ценные указания и уехать обратно», - привел мнение своего знакомого читатель "Кавказского узла" с ником maria.lesch.

В прошлом году, когда в Чечне, также тысячи волонтеров из республики и соседних регионов искали утонувшего в реке Терек мальчика, на место, спустя несколько дней после случившейся трагедии, приезжал сын Кадырова Адам, который также под камеры прошелся по берегу реки, что-то сказал, и уехал обратно, напомнил автор комментария.

Как писал "Кавказский узел", тело пропавшего в Чечне семилетнего мальчика, поиски которого велись с 8 августа, найдено 13 августа в реке. Спасателям и силовикам в поисках помогали волонтеры из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ингушетии. Адам Кадыров перед камерами вручил помощь семье мальчика, тело которого спустя шесть дней найдено в Чечне, а фонд Кадырова не раз упоминался в контексте оказания помощи.