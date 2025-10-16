Замид Чалаев похвастался коллекцией наград и селфи с боевиком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев продемонстрировал в соцсети коллекцию из примерно 80 орденов и медалей, а также снимок с убитым боевиком.

Как писал "Кавказский узел", командир спецполка МВД Замид Чалаев в сентябре попал под санкции Великобритании, до этого он уже был включен в санкционные списки США и Японии.

Однотейповец Рамзана Кадырова Чалаев в июле 2019 года стал командиром полка имени Ахмата Кадырова. До этого назначения Чалаев занимал одну из руководящих должностей в этом подразделении. Путин присвоил ему звание Героя России вопреки информации о его причастности к грубым нарушениям прав человека в Чечне.

Командир полка полиции имени Кадырова Замид Чалаев продемонстрировал коллекцию из примерно 80 медалей и орденов, полученных за убийства разных противников Рамзана Кадырова. На временную публикацию в Instagram** Чалаева обратила внимание “Верстка”*.

15 октября Чалаев опубликовал в сториз два видео, демонстрирующие его стеллажи с наградами, среди которых звезда героя Российской Федерации, орден Мужества и медаль “За отвагу”. Всего на полках двух стеллажей видно не менее 79 наград.

За кадром Чалаев разговаривает по-чеченски с неким собеседником, рассказывая ему истории своих наград. “Эта медаль отлита из серебра тех, кого мы убили. Это за убийство азовцев. Эта медаль за то, что я убил заместителя Бютукаева (...) Каждая медаль имеет своего героя”, - приводит издание перевод слов Чимаева, выполненный чеченским активистом Мусой Ломаевым.

Чуть позже Чалаев опубликовал в сториз снимок, на котором он делает селфи с телом убитого боевика, похожего на Аслана Бютукаева. Улыбающегося Чалаева с iPhone снимает со стороны кто-то из его коллег, Чалаев при этом направляет фронтальную камеру на себя так, чтобы в кадр попало и лицо убитого.

Аслан Бютукаев, известный также как Абубакар и амир Хамзат, причастен к теракту в аэропорту "Домодедово" в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года. Находился в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза. 20 января 2021 года Рамзан Кадыров сообщил об убийстве шести боевиков во главе с Бютукаевым в Чечне у села Катар-юрт.

Коллекция наград Чимаева приближается по численности к коллекции самого Рамзана Кадырова, который имеет более 85 наград и званий. Очередную свою награду, медаль за вклад в развитие фермерства, Кадыров получил только 12 октября. Неделей ранее, 5 октября, Кадырову по случаю дня рождения вручили второй раз звание Героя Чечни, причем указ о повторном присвоении этого звания он подписал сам. На "Кавказском узле" опубликована справка "Кадыров и его награды".

Ранее "Верстка"* подсчитала, что члены клана Кадыровых с начала военной операции на Украине получили более 150 наград. Глава Чечни Рамзан Кадыров - минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам, а третье - дочь Айшат.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2021 года полк имени Кадырова оказался в центре скандала после того, как "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Публикация вызвала резонанс не только в Чечне, где родственники бойцов полка на митинге обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, но и в Москве, и за пределами России.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.