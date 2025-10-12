Кадыров получил награду за развитие фермерства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров получил медаль I степени «За вклад в развитие фермерского движения в России», ее вручил президент ассоциации фермерских хозяйств России.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 24 февраля 2023 года стал первым обладателем звания Героя Чечни. Это звание присваивается главой Чечни, следует из указа, подписанного Кадыровым. 5 октября по случаю дня рождения ему вручили второй раз звание Героя Чечни. При этом указ о присвоении он подписал сам. Генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев получал множество наград, однако, в отличие от главы Чечни Рамзана Кадырова, не назначал их себе сам. Повторное присвоение Кадырову звания Героя Чечни, скорее всего, несет компенсаторную функцию.

Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен высшей награды Чечни – ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества,медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана – медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

Глава Чечни сообщил сегодня в своем Telegram-канале, отчитываясь о торжественном мероприятии, посвящённое Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, о новой награде.

В ходе встречи ему была вручена высшая награда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России — медаль I степени «За вклад в развитие фермерского движения в России». Ее вручил Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников, который прибыл в Чечню.

Ранее, в 2021 году, Рамзан Кадыров получил звание "Почетный фермер", говорится в справке "Кадыров и его награды".

Члены клана Кадыровых с начала военной операции на Украине получили более 150 наград. Глава Чечни Рамзан Кадыров - минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам, а третье - дочь Айшат.

"Кавказский узел" писал, что в Гудермесском районе Чечни был объявлен месячный субботник по благоустройству. Для проверки состояния земель сельхозназначения создана спецкомиссия. Фермеры пожаловались на непредвиденные расходы и назвали зимнее время неудобным для таких работ.