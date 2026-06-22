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17:20, 22 июня 2026

Обнаружено тело пропавшего в Ингушетии восьмилетнего мальчика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На восьмой день поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело восьмилетнего мальчика, пропавшего в Карабулаке в реке Сунжа. Поисково-спасательные работы закончены.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни рапортовали о молитвах сыновей Кадырова за благополучный исход поисков восьмилетнего мальчика в Ингушетии, а также об участии в поисках чеченских силовиков и чиновников. Читатель "Кавказского узла" привел мнение своего знакомого, который вместе со своими друзьями уже несколько дней помогают в поисках пропавшего мальчика. Участник спасательной операции считает, что чеченское руководство "влезает" в резонансные истории "для рекламы". 

15 июня в 12.30 в дежурную смену главного управления МЧС России по РИ поступило сообщение о том, что в городе Карабулаке в реке Сунжа пропал восьмилетний ребенок. В республике были организованы масштабные поиски. Поиск ведется живыми цепями по дну водоемов, сообщало МЧС по Ингушетии. 18 июня глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале отчитывался, что в поисках принимают участие 4 тысячи человек. На помощь пришли добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.

Сегодня, в 16.50 было обнаружено тело восьмилетнего мальчика, пропавшего 15 июня, сообщает МЧС Ингушетии в Telegram-канале.

"В связи с этим начальник ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что тело пропавшего в Чечне семилетнего мальчика, поиски которого велись с 8 августа 2025 года , было найдено 13 августа в реке. Спасателям и силовикам в поисках помогали волонтеры из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ингушетии. Тогда Адам Кадыров перед камерами вручил помощь семье мальчика, тело которого спустя шесть дней найдено в Чечне, а фонд Кадырова не раз упоминался в контексте об оказании помощи.

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Автор: Кавказский узел

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