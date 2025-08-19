Перебои электроснабжения повлекли невозвратные убытки для бизнеса в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы и Каспийска неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. 12 и 13 августа в части районов Махачкалы и Каспийска наблюдались периодические отключения и слабый напор воды.

Регулярные отключения электричества в разных районах Махачкалы и Каспийска продолжаются, хотя в последнюю неделю, когда спала сильная жара, отключений стало сравнительно меньше, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Так, днем 18 августа не было света в поселке Кирпичный Каспийска, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Шамиль. В Махачкале на улице Ирчи Казака свет отключают почти каждый день, сообщил Магомед. На жалобы в Дагэнерго, по его словам, отвечают, что "ведутся плановые работы".

Владелец продуктового магазина Закир понес убыток на десятки тысяч рублей из-за отключений света в июле и августе. "Пришлось выбросить мороженое, замороженные полуфабрикаты, испортились молочные продукты. От перепадов напряжения сгорел холодильник. Обращаться в суд бесполезно: уйма времени уйдет на доказательства, что это случилось не по моей вине, и надежды нет, что потери компенсируют", - сказал предприниматель корреспонденту "Кавказского узла".

Бизнес-омбудсмен Дагестана Мурад Далгатов сообщил, что предприниматели жаловались ему на убытки из-за проблем с электроснабжением, но в основном в устной форме. "Я предпринимателям советую: если у кого-то реально есть такие проблемы, есть практика судебная, необходимо обращаться в суд, если есть потери. Здесь договорные отношения между предпринимателем и Россетями, у них подписаны договоры по поставке электроэнергии. В них прописана определенная мощность, если она превышается, нагрузка на сети возрастает", - цитирует слова Далгатова "Сапа Кавказ".

Хозяйка кафе Зарипат сообщила, что ее заведению на некоторое время пришлось прервать работу. "Несколько дней кафе не работало, так как мы не могли гарантировать надлежащее хранение мяса и других продуктов. Пока не прекратились перебои со светом, закрылись, скоропортящиеся продукты хранили дома у работников", - сообщила она.

Основатель сети заведений общепита в Каспийске Эмилия Казумова уже 10 лет ведет ресторанный бизнес: ее сеть включает кондитерские и кофейни, а также предоставляет выездное ресторанное обслуживание.

"Почти каждый год наблюдается отключение света в конце июля и первые две недели августа. Для нас это просто катастрофа, потому что это время, на которое приходится пик туристического сезона, и местные жители, живущие в других городах, приезжают в отпуск домой. Каждый год мы теряем около 40% только выручки из-за отключения света в этот период. К примеру, у нас кондитерский цех и в печах продукция. Если отключается духовка, то сдобные пироги опадают, это брак, приходится выбрасывать. Сейчас пик свадебного сезона, множество заказчиков на свадебные торты и прочее. И в любой момент из-за отключения электроэнергии мы можем подвести клиента", - говорит Казумова.

Она отметила, что с жалобами никуда не обращалась, так как в Дагестане это лишено смысла. "Для этого нужно пригласить комиссию, которая должна зафиксировать событие, доказать убыток и прочее. Когда ты борешься ежеминутно за клиента, у тебя куча других забот, которые ты должен очень оперативно решать. Поэтому фиксируешь случившееся как форс-мажорный убыток и идешь дальше, так как конкретно для нас отвлекаться на суды - это терять время, которое мы можем потратить на работу с клиентом. Возможно, в следующем году мы заранее к этому подготовимся, изучим юридический регламент, чтобы понять, какого нанять юриста, чтобы он этим занимался. Откровенно говоря, я думаю, что проблемы бизнеса услышат в самую последнюю очередь, потому что сначала решаются проблемы жильцов. Думаю, что люди неоднократно писали и жаловались, и судились. Но я не знаю таких каких-то громких случаев, где людям бы что-то компенсировали", - говорит предприниматель.

По словам Казумовой, у ее бизнеса есть официальный договор с электросетями на поставку электроэнергии. "Большое потребление, соответственно от нас большая оплата. Мы полностью оплачиваем электроэнергию, но рассчитывать на то, что у тебя всегда будет свет и нормальное напряжение, не приходится. За всю коммуналку бизнес платит больше, чем рядовой житель. Предприниматели в Дагестане уже давно научились выживать и делать все своими силами, потому что рассчитывать на какую-то там поддержку не приходится", - сетует она.

Добиться компенсации убытков, понесенных по вине поставщика электроэнергии из-за отключений, очень сложно, подтвердил юрист Али Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что поставщик освобождается от ответственности, если отключение произошло из-за стихийных бедствий, аварии по вине третьих лиц и действий потребителя, связанных с неисправностью внутренней сети.

"Суд может признать поломку оборудования, к примеру, холодильника, виной поставщика, если будут соблюдены несколько условий: нарушение нормативов качества электроэнергии, подтвержденное актом о колебаниях напряжения, причинно-следственная связь между перебоем и поломкой – тут нужно заключение экспертизы, а также отсутствие вины предпринимателя. Например, если в договоре не предусмотрена установка стабилизаторов, а их отсутствие привело к поломке, суд может отказать в иске", - рассказал юрист.

Он добавил, что для составления иска в суд требуется акт о нарушении поставки электроэнергии, документ о стоимости ремонта оборудования, справка о потерях товара по причине перебоев со светом.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Дагестана по-прежнему не получал письменных обращений об предпринимателей, понесших убытки из-за перебоев с электроснабжением, хотя осведомлен о масштабах проблемы. Сложности с подключением коммерческих объектов к энергосетям и бесперебойным обеспечением электроэнергией остаются системной проблемой малого и среднего бизнеса: отсутствие свободных мощностей препятствует реализации инвестпроектов, а ненадлежащее качество электроснабжения ведет к порче оборудования, срыву производственных процессов и дополнительным затратам на генераторы и стабилизаторы. Кроме того, предпринимателей беспокоит рост тарифов на электро- и водоснабжение, что напрямую отражается на себестоимости продукции и услуг, рассказал представитель ведомства.

"Отношения между предпринимателями и энергоснабжающей организацией строятся на договорной основе. "Россети" не являются государственным органом, поэтому аппарат уполномоченного не вправе вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Тем не менее, мы оказываем предпринимателям поддержку в правовом поле: консультируем, разъясняем порядок обращения в суд в случае понесенных убытков, информируем о судебной практике. Кроме того, фиксируем и обобщаем поступающую информацию, чтобы в случае системных проблем направлять соответствующие сигналы в органы власти", - сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла".

