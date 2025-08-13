Жители Дагестана посетовали на продолжение перебоев с водой и светом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ряде районов Махачкалы сегодня наблюдались перебои с водой и светом, а в части Каспийска был слабый напор воды, рассказали жители.

Как писал "Кавказский узел", вечером 10 августа администрация Каспийска объявила, что очистные станции города временно приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии. Власти должны были обеспечить резервный источник питания на очистных, уверены комментаторы. Электроснабжение домов на ряде улиц в Каспийске так и не возобновлено, а вода идет со слабым напором и грязная, сообщили 11 августа местные жители.

Водоснабжение было восстановлено вечером 11 августа, свет дали ночью того же дня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Каспийска Рустам.

Водоснабжение нормализовалось, первый день вода шла грязная, еще сутки мы не использовали ее на всякий случай для приготовления пищи, сейчас проблем нет, рассказала местная жительница Альбина.

Слабый напор воды наблюдается 12 и 13 августа в микрорайоне Кемпинг, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" каспийчанин Магарам.

"Единый оператор" сообщал в своем Telegram-канале, что 12 августа из-за слабого напряжения по фидеру, питающему ГНС "Хазар", возможно

временное ограничение подачи воды в микрорайон Кемпинг и близлежащих к нему районах.

С 12 августа электроснабжение в городе нормализовалось, иногда отключается свет на некоторое время на нескольких улицах, сообщили другие жители Каспийска. Опрошенные люди рассказали, что не пользовались услугой бесплатного получения воды в автоматах по ее продаже.

Проблемы с электроснабжением и подачей воды регулярно наблюдаются и в Махачкале. Как сообщили горожане, в основном перебои с водой случаются из-за отключений электричества, в связи с чем перестают работать подающие воду в многоквартирные дома насосы.

13 августа не было воды по проспекту Аметхан Султана, рассказал Магомед.

Днем не было света и воды по проспекту Шамиля, 55, на улицах Хуршилова, Юсупа Акаева, третий день подряд регулярно отключается свет в микрорайоне Научный городок, сообщили жители Махачкалы.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.