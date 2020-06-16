Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности на фоне протестов

16 июня 2020, 17:53

Депутаты парламента Армении проголосовали за лишение лидера второй по численности парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и дали разрешение на его уголовное преследование. Более 150 сторонников Царукяна доставлены с акции протеста в отделения полиции.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики провели в особняке лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и офисах партии обыски. Депутаты "Процветающей Армении" сочли это политическим преследованием. 15 июня сторонники Царукяна собрались на протестную акцию, число задержанных участников акции превысило 250.

Уголовное преследование лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна связано с вероятностью консолидации оппозиционных сил вокруг его персоны, считают политолог Армен Варданян и глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.Основания для преследования были давно, а то, что о них вспомнили именно сейчас, наводит на мысль о политической подоплеке, отметила обозреватель Наира Айрумян.

В тайном голосовании о лишении лидера парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и согласии на уголовное преследование политика приняли участие 87 из 132 парламентариев, все они проголосовали "за". Против ходатайства не высказался никто, заявил председатель счетной комиссии парламента Ваагн Овакимян. Фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" не приняли участия в голосовании.

Депутаты от оппозиции назвали дело против Царукяна политическим заказом

Есть веские доказательства для предъявления обвинения Гагику Царукяну и его ареста, заявил в парламенте генпрокурор Артур Давтян, представляя ходатайство об уголовном преследовании и аресте депутата. Он отметил, что в деле о подкупе избирателей уже есть двое арестованных. По словам Давтяна, есть свидетельства, что для подкупа избирателей Гагик Царукян организовал группу, которая координировала подкуп избирателей. "Группа контролировала финансовые потоки, составляла финансовые отчеты и списки избирателей, которым раздавали предвыборные взятки", - приводит корреспондент "Кавказского узла" слова генпрокурора. Также группа организовала перерегистрацию граждан для обеспечения нужного числа голосов, добавил Давтян.

Лидер "Просвещенной Армении" Эдмон Марукян в своем выступлении поставил под сомнение "справедливость и честность правящей силы в данном вопросе". Марукян напомнил о выступлениях нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна после революции о том, что в Армении больше никакая сила путем подкупов не должна состояться, а Гагик Царукян - не олигарх, а крупный владелец. "А избрав в парламенте вице-спикера от "Процветающей Армении", правящая сила и вовсе признала легитимность как самой партии Царукяна, так и парламент в целом", - перевел слова Марукяна корреспондент "Кавказского узла".

"В данном деле против Гагика Царукяна есть политический контроль, об этом свидетельствует наличие у представителей власти материалов дела, не подлежащих публикации ввиду тайны следствия", - заявил Эдмон Марукян, добавив, что "это фарс и нечестная игра", поэтому "Просвещенная Армения" не будет голосовать.

Депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян назвала процесс лишения неприкосновенности Гагика Царукяна "правовым футуристическим фарсом" и заявила, что генпрокурор не представил ни одного основания, почему Царукяну должны предъявить обвинение.

Также Зограбян обвинила Службу национальной безопасности (СНБ) в распространении "смешных доказательств" по ее части. По ее словам, СНБ представила стенограмму, по всей вероятности, ее телефонного звонка, в котором она сказала, что "без подкупов за "Процветающую Армению" не голосуют люди". "Я сейчас заявляю о преступлении. На протяжении двух лет вы прослушивали мои телефонные разговоры", - отметила Зограбян.

Депутат заявила, что обратится в Европейский суд по правам человека для оправдания и докажет, что процесс против Гагика Царукяна - "грязная политическая расправа". Зограбян отметила, что преследование началось с того, что Царукян на особом заседании заявил о провалах властей в разных сферах страны и призвал относиться к ситуации серьезно.

Зограбян также добавила, что намерена инициировать вотум недоверия генпрокурору. "Вы всегда выполняли грязные политические заказы. Вы выполняете сейчас политический заказ против Гагика Царукяна точно так же, как два года назад выполняли политический заказ против Никола Пашиняна", - заявила депутат.

Генпрокурор Армении Артур Давтян в своем выступлении выразил сожаление, что дело Царукяна представляется политическим. "Но я буду следовать исключительно в соответствии с законом, а требование закона одно: перед законом все равны, и любой человек, совершивший преступление, должен быть привлечен к ответственности", - заверил генпрокурор.

В ответ на обвинения Наиры Зограбян касательно ее признаний из телефонного звонка Артур Давтян зачитал слова Зограбян из материала дела. "Оказывается, "Процветающая Армения" без избирательных взяток не имеет голосов в Армении. Мы должны посмотреть правде в глаза, это реальность".

Царукян считает свое преследование реакцией на критику властей

Гагик Царукян в ходе выступления в парламенте назвал уголовное преследование заказным. По его словам, властям не понравилась его жесткая критика неудач в экономической и социальной политике. "Власти кормят пустыми обещаниями вместо того, чтобы создать условия для развития. И им [властям] не понравилось, что мы представили ситуацию так, как она есть", - заявил он в парламенте. Кроме того, ответственность за распространение коронавируса лежит на властях, добавил политик.

Царукян также призвал власти отказаться от преследования его сына, которого, по его словам, также пригласили в Службу национальной безопасности, чтобы оказать на него давление. "Такие угрозы аморальны. Я готов ответить на все вопросы, можете меня арестовать, но "шить" [дело] против сына не надо", - отметил он.

Политик отказался отвечать на вопросы парламентариев, заявив, что едет в СНБ на допрос. Во дворе парламента его уже ждал спецназ СНБ.

Слушание ходатайства прошло на фоне акции протеста сторонников Царукяна

Слушание ходатайства прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности лидера партии "Процветающей Армении", крупного собственника Гагика Царукяна прошло на фоне акции протеста его сторонников. В ходе слушаний полиция стянула дополнительные силы к зданию парламента. Силовики оттеснили сторонников Гагика Царукяна к Парку влюбленных, расположенному через улицу от парламента, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию "Радио Азатутюн".

По состоянию на 13.30 (12.30 мск), в полицейские участки доставлены 154 человека за нарушение положений о свободе собраний в условиях чрезвычайного положения и неподчинение требованиям полиции", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по связям со СМИ республиканской полиции Зарзанд Габриелян. В разных частях города были также попытки перекрыть дорогу автобусами, грузовиками и такси. "Полиция пресекает все попытки препятствия движению автотранспорта", - пояснил представитель полиции.

15 июня Гагик Царукян обратился к своим сторонникам с призывом соблюдать режим чрезвычайного положения и воздержаться от акций в его поддержку, об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

СНБ Армении заявила о раскрытии схемы фальсификации выборов

Свыше 100 тысяч человек незаконно зарегистрировались в Ереване для обеспечения необходимых голосов на выборах в Совет старейшин Еревана в 2017 году, сообщил пресс-центр Службы национальной безопасности.

По версии следствия, после выборов 100-120 тысяч человек снялись с временного учета и встали на учет в местах постоянного проживания. При этом СНБ утверждает, что получила подтверждение подкупа избирателей, ссылаясь на признание Зоргабян в ходе телефонного разговора.

Возбуждены уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 308 УК РА), о воспрепятствовании избирательного права" (ст. 149) и о даче предвыборной взятки (ч. 2 ст. 154), сказано в сообщении пресс-центра.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Гагике Царукяне.

