Около 20 адвокатов откликнулись на призыв помочь задержанным сторонникам Царукяна

16 июня 2020, 08:27

Полиция не справлялась с оформление всех задержанных сторонников лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна в Ереване, рассказали адвокаты, которые оказали юридическую помощь участникам акции протеста. Правозащитники назвали аккуратными действия полиции во время задержания протестующих.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня силовики провели в особняке лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и офисах партии обыски. Депутаты "Процветающей Армении" сочли это политическим преследованием. Сторонники Царукяна собрались на протестную акцию. Число задержанных участников акции превысило 250.

Гагик Царукян был допрошен по делу о подкупе избирателей во время выборов в 2017 году, а также в связи с делом компании, работающей в сфере игорного бизнеса. Также он, по данным Службы нацбезопасности Армении, может быть замешан в афере с землей.

Уголовное дело по признакам части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Армении возбуждено по факту проведенной 14 июня акции протеста в поддержку Гагика Царукяна, однако на данном этапе подозреваемых или фигурантов в деле нет, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» начальник отдела по связям со СМИ республиканской полиции Зарзанд Габриелян.

По его словам, полиция не зафиксировала какие-либо эксцессы во время акции протеста, не зарегистрированы и случаи получения телесных повреждений. Габриелян также отметил, что все задержанные были отпущены после составления протокола об административном правонарушении.

Член Совета правления партии «Родина» Арсен Бабаян рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что на его призыв оказать юридическую помощь задержанным в ходе акции откликнулись около двух десятков адвокатов, правовую помощь оказали также Палата адвокатов Армении и офис омбудсмена Армении.

«Возникла одна проблема. Так как адвокат должен сообщить, кому он оказывает правовое содействие, кто его доверитель, а задержанных было больше 200, возникла необходимость уточнять их списки. В этом вопросе помогли оппозиционные депутаты, которым закон разрешает беспрепятственный вход в полицейские участки. Они уточняли личные данные, после чего адвокаты приступали к своим обязанностям», - подчеркнул Бабаян.

Были зафиксированы также процессуальные нарушения, добавил он. «По закону, срок административного задержания не может превысить три часа. Но полиция не успевала составить протокол об административном правонарушении, так как не были готовы к большому числу задержанных», - заявил Бабаян. По его оценкам, правовую помощь смогли получить все задержанные.

Адвокат Гаяне Папоян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что представляла интересы задержанных в одном из полицейских участков Еревана. По ее словам, норма административного ареста была нарушена в отношении всех задержанных.

«Ни одного из 12-13 задержанных не ознакомили с протоколом об административном правонарушении, чтобы те представили возражения. Когда мы с представителем омбудсмена попросили протоколы, нам заявили, что их нет [...] Кроме того, задержанными не пояснили их права», - заявила она.

Папоян также сообщила, что некоторые из задержанных получили телесные повреждения. «Полиция не хотела фиксировать этот факт. В журнале дежурной части обязаны записать видимые телесные повреждения. Фактически, это не означало бы, что провели внешний осмотр, но очевидные повреждения должны были зафиксировать. И только после нашего упорства зафиксировали, однако со слов задержанного», - рассказала адвокат, пояснив, что в основном это были царапины. Однако у одного из задержанных была повреждена рука, но он не пожелал заявлять против сотрудников правоохранительных органов.

Бывшего омбудсмена Нагорного Карабаха, правозащитника Рубена Меликяна задержали в ходе акции сторонников Царукяна. Он назвал полицейское вмешательство нарушением прав на свободу мирных собраний.

«Если акция мирная, силовики не имеют права вмешиваться. И после ее окончания могут привлечь к ответственности. Кроме того, явно было, что порой процесс задержания был не пропорциональный, в том числе в отношении меня. Я не был участником акции, моя роль заключалась в мониторинге, как правозащитника», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Государство обязано обеспечить безопасность мирной акции, в том числе, безопасность эпидемиологическую, продолжил бывший омбудсмен. «Полиция могла выделить часть улицы, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию. Но силовики сделали так, что шансов заразиться было больше. Не говоря уже, что сами полицейские не соблюдали социальную дистанцию», - подчеркнул Меликян.

По его наблюдениям, в полицейских участках проблемы, в основном, заключались в том, что из-за большого числа задержанных полиция не могла справиться с таким потоком. «Во всяком случае, полиция делала все, чтобы закончить документацию в установленные три часа», - отметил правозащитник.

Меликян получил легкое телесное повреждение при задержании, которое, по его словам, не было зафиксировано. «Но не думаю, что это было сделано преднамеренно. Скорей всего, это результат захвата», - считает он.

Правозащитники назвали правомерными действия полиции

Полиция действовала достаточно сдержано, заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

«Раньше отношение полиции к оппозиции или гражданским активистам априори было предвзятым. И достаточно часто силовики сами провоцировали конфликт, чтобы подвергнуть приводу. Прежде задерживали без каких-либо на то причин», - отметил он.

Действия полиции исходили из угрозы распространения эпидемия, считает Сакунц. «Тот факт, что у силовиков не было в тот день дубинок, говорит об изменении методов работы полиции», - отметил он. В то же время, по его словам, каждый случай необходимо тщательно разбирать.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц также считает, что полиция действовала сдержано.

«Я за то, чтобы люди имели право на свободу собраний, при условии соблюдения норм противоэпидемиологической безопасности – масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Но сторонники Царукяна нарушили все возможные правила, в том числе и собственной безопасности, безопасности журналистов и самой полиции. И поэтому была необходимость задержаний. Полиция действовала максимально аккуратно, чтобы ее не обвинили в политическом преследовании», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян отметил, что полиция действовала аккуратно.

«Если и были десятки приводов, то это связано с масштабами акции. Полиция проявляла терпимость к нарушениям норм ЧП, когда сторонники собрались еще у особняка Гагика Царукяна, и в какой-то момент должны были проявить жесткость, поскольку здоровье людей было под угрозой», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Масштабы акции не были такими, чтобы угрожать власти, считает глава пресс-клуба. «Это были в основном люди, которые работают на Царукяна, зависят от него, и называть это народными волнениями было бы большим преувеличением. Это возмущение людей. Оправдано оно или нет - другой вопрос», - пояснил Навасардян.

Генпрокуратура требует лишить Царукяна неприкосновенности

Генпрокурор Армении Артур Давтян представил ходатайство о получении согласия Парламента на лишение свободы депутата Гагика Царукяна. В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры РА Аревик Хачатрян отметила, что в ходатайстве требуется согласие на возбуждение уголовного дела против Гагика Царукяна и лишении его свободы.

Хачатрян отметила, что совокупность доказательств, полученных в рамках возбужденного 1 февраля 2020 года уголовного дела служат основанием для привлечения лидера партии "Процветающая Армения", депутата Гагика Царукяна в качестве обвиняемого и предъявить ему обвинение в организации подкупа избирателей для блока "Царукян" во время парламентских выборов 2 апреля 2017 года.