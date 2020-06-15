Аналитики заявили о политическом характере преследования Царукяна

15 июня 2020, 04:42

Уголовное преследование лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна связано с вероятностью консолидации оппозиционных сил вокруг его персоны, считают политолог Армен Варданян и глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Основания для преследования были давно, а то, что о них вспомнили именно сейчас, наводит на мысль о политической подоплеке, отметила обозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики провели в особняке лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и офисах партии обыски. Депутаты "Процветающей Армении" сочли это политическим преследованием. Сторонники Царукяна собрались на протестную акцию. Полиция сообщила о 252 задержанных участниках акции протеста.

Гагик Царукян был допрошен по делу о подкупе избирателей во время выборов в 2017 году, а также в связи с делом компании, работающей в сфере игорного бизнеса. Также он, по данным Службы нацбезопасности Армении, может быть замешан в афере с землей.

Уголовное преследование лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна имеет политическую подоплеку, заявила корреспонденту «Кавказского узла» редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

Она отметила, что недавно Царукян призывал правительство Армении уйти в отставку, что совпало со сменой глав силового блока, а также с последующим уголовным преследованием лидера второй по величине парламентской фракции.

Состав правительства должен быть полностью изменен, так как оно не сдержало данных обещаний и не осуществило революционные изменения, заявил 5 июня Гагик Царукян на экстренном заседании политсовета партии «Просвещенная Армения».

«То, что процесс политический, вряд ли у кого-то вызывает сомнения хотя бы потому, что основания для открытия дел были давно, а когда старые дела внезапно открываются, это наводит на мысль о политическом мотиве», - подчеркнула Айрумян.

По ее мнению, оппозиционные силы в Армении активизировались, но пока действуют разрозненно и для Пашиняна опасности не представляют. «В какой-то момент, когда на арене активизировался [бывший глава СНБ] Артур Ванецян, стало ясно, что он может стать важным связующим звеном и клеем для различных оппозиционных группировок. Появилась даже информация, что оппозиция договорилась по вопросу отстранения Пашиняна, а вопрос [кандидатуры] будущего премьера оставлен на потом», - выразила мнение она.

2 июня экс-глава СНБ Артур Ванецян был избран лидером партии «Отечество», сказано в сообщении политической силы, опубликованной на официальной странице в Facebook.

Айрумян отметила, что в случае отмены режима чрезвычайного положения в стране парламентские фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» могли бы сложить мандаты, что привело бы к роспуску парламента и назначению досрочных выборов. «Но Никол Пашинян продлил режим ЧП еще на месяц, лишив парламентскую оппозицию такой возможности. О чем прямо заявил Артур Ванецян, который призвал не продлевать чрезвычайное положение. Кроме того, премьер сменил руководителей силового блока, видимо, пытаясь пресечь вариант силовой смены власти или саботажа силовиков. А затем приступил к решению «политических» задач, дав отмашку на преследование Царукяна», - предположила политобозреватель.

Продление чрезвычайного положения не имеет иной цели, кроме как отсрочить отставку правительства, написал Артур Ванецян в Twitter.

При этом, по мнению Айрумян, массовые протесты вряд ли возможны в настоящее время. «В условиях ЧП и при столь неоднозначном политическом раскладе люди предпочтут следить за событиями в Facebook и на кухне. А основные события, скорее всего, будут проходить в парламенте и в среде внепарламентской оппозиции. Если оппозиции удастся консолидироваться и осуществить политический акт недоверия премьер-министру, то внеочередные выборы станут наиболее вероятным выходом из сложившейся ситуации», - считает Айрумян.

У Царукяна есть сторонники, которых можно вывести на улицу

Уголовное дело в отношении Гагика Царукяна политическое, считает эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян.

«У Гагика Царукяна небезупречное прошлое. Он был замешан, в частности, в незаконном обогащении и фальсификации выборов. Но когда уголовные дела возбуждаются после его призыва к правительству подать в отставку, это говорит о политическом мотиве», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Варданяна, власти опасаются возможной консолидации Царукяна, Ванецяна и зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаеля Минасяна. Кроме того, считает политолог, по рейтингу Никола Пашиняна ударила эпидемия коронавируса.

В апреле Микаела Минасяна объявили в розыск по обвинению в незаконном обогащении. Он не признает своей вины, заявила защита. 6 мая суд постановил заочно арестовать Минасяна, однако 4 июня суд отменил решение об аресте.

«Власть ослабла. Но смогут ли эти силы воспользоваться – вопрос. Сторонники, которых можно вывести на улицу, есть только у Гагика Царукяна», - отметил Варданян.

При этом он не исключил вероятность протестов, которые могут вылиться в столкновения со сторонниками премьера. «Экономическая и социальная ситуации ухудшились на фоне эпидемии, недовольство в обществе выросло, что создает почву для антиправительственных движений. И есть риск, что протесты обернутся противостоянием, потому что сторонники Никола Пашиняна не будут сидеть, сложив руки», - пояснил политолог.

Не исключено, что армянский премьер использует режима ЧП для нейтрализации угроз, и при необходимости объявит жесткий карантин с комендантским часом, добавил Варданян. «Скорей всего, именно из-за этого и было продлено чрезвычайное положение, чтобы была возможность подстраховаться при нежелательном сценарии», - добавил он.

Без Царукяна консолидация оппозиции в Армении невозможна

Оснований для возбуждения уголовных дел против Гагика Царукяна достаточно, но в настоящее время это сделано из-за политической конъюнктурой, заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

По его мнению, уголовное преследование связано с вызовом, который бросил Царукян властям. «Если у Никола Пашиняна и есть более или менее серьезный противник, то это Царукян, партия которого является второй политической силой, способной естественным путем победить на выборах. Достаточно широкий круг людей, чье жизненное благополучие зависит от него, являются работниками Царукяна. Он был серьезным противником и во время революции, и после смены власти», - полагает глава пресс-клуба.

После революции с партией «Процветающая Армения» был избран режим относительно мирного сосуществования, который устраивал политическую силу, продолжил он.

«Было понятно, что в какой-то момент все имеющиеся противоречия приобретут острую форму. И если до этого он был скрытым противником, то с недавних пор он бросил открытый вызов. Учитывая, что Царукян возглавляет единственную политическую силу, имеющую более или менее поддержку в обществе, этот фактор играет серьезную роль в консолидации оппозиции. Без него консолидация оппозиции не представляет угрозы для власти. И поэтому его нейтрализация стала в политическом смысле необходимостью. Тем более с учетом падения рейтинга властей», - подчеркнул Навасардян.

При этом глава пресс-клуба не исключил компромиссного решения проблемы. «Хотя были сделаны, в том числе и сегодня (14 июня), достаточно громкие заявления, политический путь, который прошел Царукян, позволяет сказать, что он – человек, который идет на компромисс. И если будут найдены компромисс, не исключено, что делам дадут обратных ход», - заключил он.